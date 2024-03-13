夏立言：九二共識反獨　維繫兩岸和平安全

國民黨副主席夏立言13日再度率團訪問大陸，夏立言後方由左到右，為羅雍勝、康晉瑜、鄧凱勛。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨副主席夏立言13日下午再度率團訪問大陸，他受訪時針對陸方和國民黨關係是否因九二共識被淡化有疏遠的問題時表示，國民黨和中國大陸，是基於九二共識、反對“台獨”這立場，一直有很好的對話、溝通管道，關係一直良好，也因此維繫了兩岸的和平安全。



夏立言強調，九二共識、一中各表是中國國民黨黨章規定，也符合“中華民國憲法”精神，包括黨主席朱立倫和所有從政同志都應遵守，也都會遵守。朱講過非常多次，所以沒有所謂要將九二共識低調或淡化，完全沒有這種事情。



夏立言3日才結束7天6夜訪陸行結束，今天下午再度率團要前往大陸進行7天的交流，將拜訪重慶、成都、濟南、青島等4個城市，預計19日返台。此次隨行包括大陸事務部副主任鄧岱賢、國民黨青年團總團長羅雍勝、青年團執行長鄧凱勛、前青年團總團長康晉瑜。



夏立言在松山機場受訪時表示，這次去的目的是拜會台商，不會見到大陸官方人士。綠營批評他要去聽大陸兩會的結論報告，這些事情完全沒有。



至於民進黨批評他“喪權辱國”，一整年都在拜年？



夏立言說，國民黨關心台商，愛護台商，去對台商表達關懷謝意，這是多年一直在做的，過去前副主席江丙坤前後一共去了大陸179次。夏過去近一年半多的時間去了8次，這數字多不多，見仁見智，可是絕對不是有任何其他目的。



夏立言強調，國民黨因為和大陸關係良好，有時候會見到大陸官員，會利用這機表達台灣多數人民的心聲、國民黨的立場，這是國民黨應該做的事。至於說他“喪權辱國”，希望綠營能講得更具體一點。國民黨是反對黨，沒資格也沒條件來做任何喪失“中華民國主權”或者尊嚴的事，也從來沒有這樣做過，這一點要講得非常清楚。