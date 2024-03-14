翁曉玲語中評：民進黨陸配提案偷塞兩國論

國民黨“立委”翁曉玲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月14日電（記者 張穎齊）民進黨“立委”黃捷等17名綠委12日提案主張，陸配要取得台灣身分證必須先宣誓放棄大陸公民資格，效忠、認同台灣才能入籍。中國國民黨“立委”翁曉玲接受中評社訪問表示，民進黨是想偷偷摸摸在提案裡塞進“兩國論”，非常荒謬，邏輯也錯誤，本就沒理由讓陸配受到不公平的待遇，陸配也是台灣一份子，民進黨繼續打抗中牌只會失效。



國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團有共識將推動修法，將陸配取得身分證年限由6年縮短為4年，與外配一致，“行政院”與民進黨皆反對。



翁曉玲，出生於高雄，德國慕尼黑大學法學碩士、博士，國民黨不分區排名第4“立委”，歷任台灣清華大學通識教育中心主任及科技法律研究所副教授、通訊傳播委員會專任委員等。夫婿陳春生也是德國慕尼黑大學法學博士，曾任“司法院”大法官、台北大學副校長等。



翁曉玲表示，基本上黃捷等人的主張才是“憲政”邏輯錯誤，從“中華民國憲法”角度來看，大陸地區的人民也是國民，只是“中華民國”的治權沒到大陸那裡，黃捷等人說要放棄大陸公民資格，是要怎麼放棄？非常荒謬，民進黨這個提案，好像是要偷偷摸摸塞進“兩國論”。



翁曉玲指出，陸配取得身分證年限6改4是國民黨“立院”黨團此次力推的法案，希望加速通過，沒有任何理由說陸配要比外配受到更不公平的待遇，應與外配一致才對，且按照聯合國人權兩公約、公民與政治權利國際公約，應消除對婦女的歧視、保護人權，“總統府”2020舉辦的人權委員會也提不該歧視陸配，因此在法律上，本就該如此。

