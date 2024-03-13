幫朱立倫大陸行鋪路？夏立言否認

國民黨副主席夏立言接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨副主席夏立言今天傍晚搭機啟程前往大陸訪問，首站抵達重慶，展開七天訪陸行。被問到接連訪問大陸是否在幫國民黨主席朱立倫訪陸行鋪路？夏立言表示，他完全沒有聽到這方面的訊息，也不知道朱立倫是否會訪陸，但國民黨跟中國大陸關係良好，將來有任何人去訪問都不能排除。



夏立言3日才結束7天6夜訪陸行，今天下午再度率團前往大陸進行7天交流，將拜訪重慶、成都、濟南、青島等4個城市，預計19日返台。此次隨行包括大陸事務部副主任鄧岱賢、國民黨青年團總團長羅雍勝、青年團執行長鄧凱勛、前青年團總團長康晉瑜。



夏立言在搭機前接受媒體採訪，對於是否幫朱立倫訪陸行提前鋪路的問題，他表示，主席會不會去大陸他現在完全不知道，可是國民黨跟中國大陸之間的關係，因為十分良好，將來有任何人去訪問，都不能排除。



夏立言強調，他沒有替朱立倫做任何安排，他的行程，大家如果從過去看到現在，都是公開透明，的確有見到大陸中央官員，和國台辦主任宋濤會面三次左右，這是因為陸方作為地主想要歡迎他，如此而已。



夏立言說，全大陸有154個台商協會，每一個協會都有交接、任期到或者他們跟台灣之間辦了很多活動，就是去關懷他們，去看看他們，跟他們談一談中國國民黨的現況，這是國民黨應該要做的事情。