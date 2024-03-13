日產擬在中國減產30%本田也減20%

中評社香港3月13日電／日產汽車開始考慮將在中國的汽車產能最多削減3成，將與當地的合資企業進行協商。本田也打算將中國的產能減少2成。在政府的主導下，中國正在向純電動汽車(EV)轉型，日本企業陷入苦戰。曾主導向中國導入技術的日本汽車製造商不得不重新調整戰略。



日本經濟新聞報導，從外資獲得技術和經驗的中國企業在增強實力的同時，在政府主導下推進了EV轉型。中國汽車在EV和插電式混合動力汽車（PHEV）等新能源汽車領域提高了價格競爭力和商品力。處於劣勢的日系車將縮小在華業務，專注於具有優勢的北美及東南亞市場。



日產已開始考慮將中國的產能最多削減50萬輛左右。目前的年產能為160萬輛左右，相當於中國年產能的3成。



日產通過與東風汽車集團的合資企業“東風日產”開展業務，在湖北省和河南省等地擁有8家整車工廠。合資方和基地也將進行重組。



日產2023年在中國產量同比下降24%，降至79.3萬輛，14年來再次跌破100萬輛大關。日產2018年在中國的銷量為156萬輛，曾居日系車首位，但目前開工率僅為峰值時的一半。



本田也打算將中國的產能減少2成，降至120萬輛左右。目前正在與當地的合資方進行協商。



本田通過與中國大型國有企業廣州汽車集團與東風汽車集團的2家合資企業，合計擁有149萬輛的年產能。



2000年代，日本汽車企業響應中國政府尋求培育汽車產業的方針，開始與當地企業合資推進生產和銷售。日系車的高品質獲得支持，在巔峰時期的2020年，在中國的各國別乘用車品牌份額上達到2成。



目前在日系車份額下降的情況下，中國汽車正在迅速增長。2023年中國品牌車佔國內乘用車銷量的比例提高至56%，廣汽集團的自主品牌車的比例提高至30%以上。在EV領域，比亞迪(BYD)崛起。



在中國，德國和韓國企業也處境艱難。調查公司MarkLines的統計顯示，從各國乘用車品牌的份額來看，韓國企業2023年比2019年下降3.1個百分點，降至1.6%，而德國企業下降6.4個百分點，降至17.8%，市佔率均有所下降。



中國2023年的新車銷量達到2518萬輛，居世界首位，規模約為居第2位的美國的1.5倍。不僅市場規模大，而且EV在世界上最為普及，IT(信息技術)功能也領先。



中國企業在競爭激烈的本國市場磨練電動化和IT技術，在歐洲和東南亞等地致力於低價EV的出口。擴大出口也是為了緩解國內過剩的產能。日系車在海外也需要對抗價格低廉的中國汽車。



中國政府以轉向EV為契機，著眼於成為引領世界市場的“汽車強國”。2009年提出了推進EV等新能源汽車普及的方針，從2010年到2022年全面引進了銷售補貼制度。此外，還引進了要求企業製造和銷售一定比例的NEV的制度。



中國企業的EV出口量也在增加。2023年中國汽車出口量比2022年增加58%，達到491萬輛，超過日本，首次躍居世界首位。EV拉動整體增長，正在歐洲和東南亞擴大EV的出口。中國廠商正在推進本土化生產，比亞迪(BYD)計劃在泰國和巴西進行生產。



不過，由於新能源汽車的開發和生產需要大量資金，部分中國企業也被淘汰。新興EV汽車企業威馬汽車因為銷售低迷和原材料價格暴漲而面臨經營困難，申請了破產。涉足小型EV的雷丁汽車集團也申請了破產。