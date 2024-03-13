韓政府考慮配合美對華半導體設備出口管制行動

中評社香港3月13日電／華盛頓3月12日電 隨著美國就加強對華半導體製造設備出口管制的施壓力度越來越大，韓國政府為維護韓美關係考慮予以配合，但這恐對半導體產業競爭力產生重大影響。



韓聯社12日獲悉，美國自2022年10月宣佈禁止本國企業向中國出口尖端半導體製造所需的設備後，不斷向盟友施壓，要求採取相似水準的出口管制措施。據消息人士透露，起初半導體技術水準較高的荷蘭和日本是施壓對象，但從去年下半年開始，美方對韓施壓力度愈發增強，甚至點名韓國的特定企業，將韓國對華半導體設備出口當成問題。



今年2月，美國商務部和韓國產業通商資源部還就此問題展開協商。瞭解相關情況的消息人士透露，華盛頓方面擔憂韓國可能成為美對華半導體技術出口管制的漏洞，因此韓方致力於消除美方的擔憂。政府雖充分理解美方的立場，但站在國家利益的角度，正在評估是否應當全面接受其要求。該消息人士表示，儘管政府未就此事作出決定，但不得不考慮美方的立場，至少要在“一定程度”上滿足美方的要求。



然而，韓國政府擔憂相關對華出口管制措施會對半導體產業競爭力產生不利影響。韓國企業生產的半導體設備的技術水準原本就不及美國、日本和荷蘭，尤為重要的對華出口若也受限，對半導體自立而言無疑是雪上加霜。韓國半導體設備企業的競爭力直接決定了三星電子、SK海力士的價格競爭力，因此政府對參與有關出口管制行動十分慎重。



曾擔任韓國產業通商資源部通商交涉本部長的彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員呂翰九表示，考略到美中關係和地緣政治因素，韓國很難全身而退，但將在最大程度上減少中小和骨幹企業的損失，致力於同美方探求合理的折中方案。