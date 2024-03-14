發揮區域比較優勢融入新發展格局

中評社北京3月14日電／區域協調發展是推動高質量發展的關鍵支撐，構建新發展格局是適應中國發展新階段要求、塑造國際合作和競爭新優勢的必然選擇。各地區需將自身發展積極融入和服務構建新發展格局，推動區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略等深度融合，優化重大生產力布局，促進各類要素合理流動和高效集聚，暢通國內大循環，使國內大循環的空間更廣、成色更足。



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院市場與價格研究所副所長、研究員歐陽慧文章表示，當前，世界百年未有之大變局進入加速演變期，國際環境日趨錯綜複雜。與此同時，中國國內市場主導經濟循環的特徵會更加明顯，經濟增長的內需潛力將不斷釋放。構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，是黨中央根據中國發展階段、環境、條件變化，審時度勢作出的重大決策。國內大循環是新發展格局的主體，對於形成內生發展動力、掌握發展主動權意義重大。增強國內大循環的內生動力和可靠性、提高國內大循環的覆蓋面，需要區域協調發展作為基礎支撐，消除區域壁壘，強化各地區協同聯動，真正形成全國統一大市場，實現區域經濟及資源要素的良性循環。同時，積極融入和服務構建新發展格局，也能為各地區鍛造發展新優勢、構築發展新動能提供機遇。各地區找准自身在國內大循環和國內國際雙循環中的功能定位、發展方向，才能更好將自身比較優勢轉化為發展優勢。既能在更大範圍整合資源，在國內國際競爭中搶占先機，又能加強區域協作、優化營商環境，不斷增強本地區經濟發展的動力和競爭力。



文章指出，推動區域發展融入和服務構建新發展格局，發揮各個區域的比較優勢是主攻方向。中國幅員遼闊、人口眾多，各地區在資源禀賦、地理條件和經濟社會發展基礎等方面具有顯著差異。立足構建新發展格局推動區域協調發展，既要堅持全國一盤棋來謀篇布局，又要發揮各地區比較優勢。基於比較優勢的區域主體功能定位是區域協調發展的重要基礎，不同區域、城市和鄉村承擔的主體功能不同。各地需進一步發揮比較優勢，找准主體功能定位，在制定發展戰略過程中明確方向，協同走出一條富有地域特色的高質量發展新路子。既要在主體功能區戰略的統籌安排下，服務全國統一大市場建設，又要根據各地區的條件，走合理分工、優化發展的路子，發揮各地區比較優勢和獨特作用，推動形成主體功能明確、優勢互補、高質量發展的區域經濟布局。



文章強調，推動區域發展融入和服務構建新發展格局，需在以下幾個方面切實發力。



一是加快推進全國統一大市場建設。建設全國統一大市場是構建新發展格局的基礎支撐和內在要求。中國區域政策實施的一個重點就是建設全國統一大市場，通過改革創新打破地區封鎖和利益藩籬，全面提高資源配置效率。當前，全國統一大市場建設正在有條不紊推進，但依然面臨地方保護和市場分割等諸多難點堵點。對此，一方面要把有利於全國統一大市場建設的各項制度規則立起來，研究制定相關標準指引，加快推動社會信用建設法、公平競爭審查條例出台，優化標準供給結構、強化政府制定標準管理，進一步完善統一的市場基礎制度規則；另一方面要加強反壟斷、公平競爭審查等剛性約束，督促各地方嚴格貫徹落實相關規定，加強對存量政策的清理，持續清理廢除妨礙全國統一大市場建設和公平競爭的做法。

