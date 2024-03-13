韓國瑜邀政大教授盧業中任民主基金會執行長

“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電（記者 楊騰凱）台灣民主基金會依照慣例由“立法院長”任董事長，目前中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜大名已經入列台灣民主基金會官網。韓國瑜13日晚間在臉書發文表示，希望延攬政治大學外交系教授盧業中出任基金會執行長。



盧業中是政治大學外交系學士、碩士、美國喬治華盛頓大學政治學博士。



另一方面，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁近日提出“環島高速鐵路建設特別條例草案”、“國道6號東延花蓮建設特別條例草案”兩項提案，韓國瑜與“立法院副院長”江啟臣成為共同提案人。由於過去正副院長較少參與提案運作，此次韓江聯合參與傅崐萁提案引發討論。



韓國瑜一併在臉書說明，兩項提案是他關心的民生政策，他才會親自參與，並沒有政治立場的問題。



韓國瑜臉書全文：



【我心中有中立的一把尺，更有為台灣做事的信念】



貫穿中央山脈、環島高鐵，關乎各個台灣總體面向的交流與往來，是由於國瑜關心台灣長期未來發展的民生政策，所以才親自參與此案。提案連署是個法定程序，連署成案，沒有進到任何的實質討論、計劃或協商，交付委員會審查後，仍有賴委員與行政單位的專業意見。



重大公共建設，攸關人民生活的大小事，衹有綜合評估該不該做、專業計劃可不可行，沒有政治立場的問題。我傾聽民意、勇於表達主張想法，但我更務求中立客觀、尊重專業，持平主持議事、維繫“國會”和諧。



更秉持這樣的初心，即便面對近來各界討論許多的民主基金會，我亦尊重相關改任的期程，也期許若有機會爭取相關職務時，能盡己之力做到超然專業。近日也正努力邀請，希望透過朋友的引薦，能正式獲得政大教授盧業中教授的首肯。日後若有機會，願意擔任台灣民主的幫手，出任基金會的執行長，借重教授厚實的學養、豐富的歷練，真正落實跨黨派、專業的為台灣鞏固民主與人權的實績、加強參與全球的聯繫。