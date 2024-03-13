美日韓第三次經濟安全對話在釜山舉行

中評社香港3月13日電／韓國總統室13日表示，美日韓三國當天在釜山舉行第三次經濟安全對話，就深化供應鏈、核心與新興技術、數字領域的合作方案進行了討論。



韓聯社報導，三方重申，去年8月在美國戴維營舉行的美日韓首腦會談成為全面推動三國經濟安全合作的契機。為此，三方將儘快具體落實會議成果。在供應鏈領域，三方討論了美日韓關鍵礦產安全夥伴關係（MSP）、印太經濟框架（IPEF）等在關鍵礦產和供應鏈多邊體系下深化合作的方案，並商定切實推進相關體系與早期預警系統（EWS）加緊對接的方案。



在核心與新興技術方面，三國商定迅速推進政府間簽署各國智庫展開共同研究的協定；在量子領域，三方將尋求學界和產業團體的合作。以韓國創建宇宙航空廳為契機，三方將加強在衛星導航等航天領域的合作，並儘快成立三方相關立法執行部門的合作機構。



在數字領域，韓方請求美日參與並支援人工智慧相關的高峰會議。三方還決定在全球人工智慧監管相關的討論方面深化合作，在網路安全威脅和數據安全方面也將展開緊密合作。



韓國總統府國家安保室第三次長王允鐘、美國國家安全委員會高級助理查布拉（Tarun Chhabra)、日本國家安全保障局內閣審議官高村泰夫作為三方首席代表與會。三方商定在今年底適時舉行下一次會議。