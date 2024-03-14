中評關注：陸船案管碧玲放軟道歉　美施壓？

管碧玲與周美伍。（中評社 資料照） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）兩岸關係近期因214金門撞船事件越趨緊張，“海洋委員會主委”管碧玲上週受邀到“立法院”進行專案報告時，並未“親自”致歉，展現強硬態度，綠委見狀也有樣學樣，提案夾帶“兩國論”之虞的“陸配入籍需宣誓”修法，致兩岸惡意螺旋進一步上升。直至13日，管碧玲再赴“立法院”報告才放軟脫稿親自道歉，態度轉變迅速，原因是否與蕭美琴秘密訪美有關？



214金門撞船事件後，兩岸關係越碰越硬，金廈水域、台海周邊稍有風吹草動就引起台灣社會關注，至今已有包括大陸海警2月19日登檢“金廈遊輪”、大陸3艘漁船3月6日駛入台灣領海6海浬的苗栗外海、民眾3月9日在台灣海域船舶動態資訊系統上發現大批漁船聚集金門周邊海域，金門海巡隊查清後，才證實是浮網上有AIS的訊號標，虛驚一場、大陸千噸清淤船航經金門“禁限制水域”的劉五店航道。



民進黨政府態度也由上個禮拜的相對強硬，至今放軟致歉。管碧玲4日受“立法院”內政委員會就“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”專案報告時，雖表達“哀悼”，但並未親自道歉，而是從側面表達“很誠懇安排2次道歉，包括‘海巡署副署長’許靜芝公開道歉、‘海巡署長’周美伍親自上香撫慰家屬”，且在藍委質詢時，多次糾正“非碰撞、非撞船”，堅持是“214取締大陸籍快艇事故”。



在3月4日到3月13日這段期間，台灣社會兩度高度關注金廈水域、台海周邊有關大陸船艦相關情事，每天注意是否有大陸船艦進入“禁限制水域”，連最稀鬆平常的具AIS訊號標“浮網”、大陸漁船避風駛入台灣領海6海浬的苗栗外海，都成媒體大肆報導的焦點。台“國防部長”邱國正更對兩岸可能發生戰事“擔心到睡不好覺”，還要“國安局長”蔡明彥、陸委會副主委詹志宏出來“消毒”、安撫台灣民眾“兩岸可控”。



民進黨政府上個禮拜的強硬態度，似也讓綠委“有樣學樣”。為了對抗藍白合推縮短陸配入籍年限修法，民進黨“立委”黃捷、吳沛憶、林宜瑾、林楚茵等人提案要修改《兩岸人民關係條例》新增陸配入籍需宣誓放棄大陸公民身分並效忠台灣，連提案人在內共有多達17名綠委連署此具“兩國論”色彩的提案，兩岸關係正式成為民進黨內派系“立委”的“作秀場”。讓陸委會主委邱太三不得不出面喊話，陸配與外配不同，必須全盤考量。



直至管碧玲13日再度受內政委員會邀請進行業務報告時，對於214金門撞船事件，原書面報告僅一小段，並強調堅守崗位面對各項挑戰，但管碧玲當場脫稿多次表達遺憾、哀悼，強調“執法的最高目標應該免於傷亡”，並“親自”致歉，強調無論海巡有否過失，因沒有蒐證影帶，導致家屬傷痛、社會動盪，一定痛加檢討。