陳玉珍：民進黨用兩國論框架修法 後果自負

藍委陳玉珍接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）黃捷等17名民進黨“立委”提案，大陸籍配偶入籍需宣誓放棄大陸地區公民資格並效忠台灣，引發爭議。中國國民黨金門“立委”陳玉珍向中評社表示，這是“兩國論”的修法，很多民進黨“立委”在做這些事情時，有時只想獲取短暫的政治紅利，沒真正考慮到整個台彭金馬地區人民的發展，這很重要但他們不在意。



陳玉珍說，既然如此，國民黨以前都扮演刹車皮的角色，被綠拿來當擋箭牌，但現在不會了，就讓他們提出來，藍不擋，看你們怎麼做，最後他們自己都會撤回來，畢竟主張用“兩國論”框架來修法，綠營就需自己承擔這後果。



國民黨“立院”黨團日前提案修法，希望縮短陸配取得身分證年限，比照外配從6年放寬為4年，可現行法規沒有陸配“放棄國籍”相關規定。黃捷等綠委日前提出“台灣地區與大陸地區人民關係條例”修法草案，新增“經入籍宣誓”及“具備‘我國’基本語言能力及國民權利義務基本常識”2項條件，她表示宣誓具法律效力，違反會被註銷戶籍。



陳玉珍接受中評社訪問時對此表示，以“中華民國憲法”來講，兩岸還是屬於一個“中華民國”，所以兩岸的狀況是“我方”為自由地區，對岸為大陸地區，以“憲法”和兩岸人民關係條例來說，是互不承認主權，互不否認治權，所以黃捷這樣的修法，是“兩國論”的想法。

