高才通及其他人才計劃至今逾十萬人已抵港

立法會13日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月14日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡13日在立法會表示，高才通計劃截至今年2月底，共收到超過72000宗申請，其中近59000宗獲批，約44000人已來港，加上經其他人才入境計劃獲批的申請，由去年至今總計約10.8萬名人才已抵港。孫玉菡表示，基於高才通計劃人才及其配偶的就業及收入的數據，估算高才通計劃可為香港帶來每年約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。



立法會13日舉行大會。孫玉菡在回覆議員提問時表示，“高端人才通行證計劃”（高才通計劃）旨在吸納高收入、高學歷、富工作經驗的優質人才來港發展。合資格的外來人才無須先獲香港僱主聘用，便可透過高才通計劃申請為期兩年的簽證來港探索機會，但在其獲批簽證有效期屆滿前提出延長逗留期限申請時，必須已獲得聘用，或已在香港開辦或參與業務。



孫玉菡說，高才通計劃自二○二二年底推出以來反應踴躍。截至今年二月底，共收到逾72000宗申請，其中近59000宗獲批，約44000人已來港，加上經其他人才入境計劃獲批的申請，由去年至今總計約108000名人才已抵港。



孫玉菡表示，經高才通計劃獲批來港的人士，一般首次入境可獲准在港逗留兩年，在港期間不受其他逗留條件限制。有關安排旨在吸引人才來港探索機遇，因此並無對經由高才通計劃來港人士施加首兩年在港逗留時間要求。經高才通計劃獲批來港的人士首次簽證到期時，必須已在港受聘，或開辦／參與業務，方可獲得續簽。在提出延長逗留期限申請時，申請人須向入境處提供可信納的資料及文件，包括聘用合約、營運業務的證明及帳目、稅單等。入境處會按行之有效的機制，審視申請人是否符合相關續期資格準則。如有需要，入境處會到訪申請人報稱的工作及營業處所進行實地核查，確保衹有符合相關入境政策的人士才獲准在港居留。



政府最近對已透過高才通計劃簽證抵港超過六個月的人士進行了首輪跟進調查，瞭解他們落戶香港的情況或計劃，包括他們在港就業、居住及子女教育狀況。基於高才通計劃人才及其配偶的就業及收入的數據，估算高才通計劃可為香港帶來每年約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。除了經濟貢獻外，高才通計劃人才及其配偶普遍較為年輕，過半的年齡為40歲以下，加上他們亦帶同年幼的子女定居香港，為本地勞動力增添生力軍，亦對香港人口結構帶來正面影響。