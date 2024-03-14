今年首兩月每日平均約13萬旅客人次訪港

立法會13日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月14日電（記者 盧哲）香港特區署理文化體育及旅遊局局長劉震13日在立法會表示，去年的訪港旅客達3400萬人次，每個季度的訪港旅客數目也持續增長，顯示旅遊業復甦的勢頭強勁。根據入境事務處初步數字，今年首兩月訪港旅客人數約783萬人次，即每天平均約13萬旅客人次訪港，與二○二三年第四季約11.6萬的日均訪港旅客人次比較，增長百分之十二。



劉震表示，上月內地春節黃金周期間，整體來港旅客達至二○一八年同期水平，而內地來港旅客人次更超過二○一八年同期水平。財政司司長在剛發表的二零二四至二五年度《財政預算案》中建議額外預留合共10億9500萬元，在未來三年加大力度推動多項旅遊相關的工作和項目。此外，局方會繼續透過舉辦及統籌不同的盛事和具特色的大型活動吸引更多旅客訪港。



劉震還提到，局方留意到旅客的口味正在轉變，更多旅客期待深度體驗，當中不少根據網絡推介，尋訪最真實地道的體驗和打卡熱點。有見及此，旅發局單在二○二三年已邀請超過2 000名內地、東南亞、歐洲等業界、媒體、影視紅星、KOL，包括荷里活及其他地區知名影星，以及針對內地客源市場的小紅書、抖音、微博及Bilibili等社交平台擁有大批粉絲的博主，親臨香港體驗多元旅遊特色，並於社交媒體分享，製造正面口碑，說好香港故事。旅發局至今在各大社交媒體平台上已累積超過1100萬的忠誠粉絲。在過去一年，透過這些平台，內容觸及人次超過20億。局方會繼續透過不同媒體宣傳推廣香港。



劉震說，局方亦會邀請來港參與盛事以及大型會議和比賽的嘉賓順道體驗香港的特色，例如在剛舉行的LIV Golf職業巡迴賽，主辦單位邀請多位球星參觀香港故宮博物館、品嚐盆菜宴及觀賞變臉表演，體驗香港獨有的傳統文化和中國特色藝術，球星隨後於社交平台分享親身經驗，旅發局亦協助宣傳相關活動，向全球展示香港的獨特旅遊體驗。文體旅局會繼續聯同旅發局和相關持份者，積極推動香港的旅遊業發展，打造香港旅遊品牌，鞏固及提升香港作為國際旅遊樞紐的地位。