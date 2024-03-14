樓市撤辣草案提交立法會首讀及二讀

立法會13日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月14日電（記者 盧哲）香港本年度財政預算案提出樓市全面撤辣，香港特區立法會13日舉行大會，首讀及二讀相關印花稅條例草案。



香港特區政府房屋局局長何永賢當日在立法會會議動議二讀《2024年印花稅（修訂）條例草案》發言時表示，《條例草案》旨在修訂《印花稅條例》（第117章），以實施二零二四至二五年度《財政預算案》提出撤銷所有住宅物業需求管理措施的安排，即由今年二月二十八日（二零二四至二五年度《財政預算案》公布當日）開始，所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。



何永賢說，政府一直密切留意住宅物業市場的情況。相比起當年推出需求管理措施時樓市炒風熾熱及供求失衡的情況，目前的市場環境以及房屋供求平衡已明顯改善。數據顯示短期炒賣活動、外來需求和投資需求持續處於低水平。供應方面，隨著政府持續努力增加土地和房屋供應，預計未來三至四年的一手私人住宅供應量仍然會維持在較高水平，二○二三年十二月底的最新數字約為109000個單位，反映私人市場的供應穩定。自二○二三年《施政報告》宣布在去年十月二十五日調整住宅物業需求管理措施後，樓市氣氛仍然審慎，市場信心未見增強。二○二四年二月送交土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約宗數為2375宗，較前一個月的3477宗下跌約30%，約1100宗，亦低於二○二三年上半年每月平均4370宗的水平。樓價方面，整體住宅物業價格在二○二三年下跌7%，而二○二四年一月的價格按月下跌1.6%，較二○二一年九月的高峰低23%。



經審慎考慮整體情況後，政府認為在當前的經濟及市場情況下，住宅物業需求管理措施已無必要。我們預期撤銷住宅物業需求管理措施將提振市場信心，並且可以為物業市場帶來一些支持。當中，撤銷額外印花稅可以增加二手市場內的住宅單位供應，促進物業市場流轉。撤銷買家印花稅和新住宅印花稅可以減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。