快評：美軍駐台包含金門澎湖　挑戰中方底線

中評社快評／美國軍事新聞網sofrep.com報導，美國已啟動與台灣的重大軍事合作，按美國2023財政年《國防授權法》（NDAA）的規定，美國軍事顧問已經進駐到金門和澎湖的陸軍兩棲指揮中心，定期與台灣的精銳部隊進行戰訓。



美國《國防授權法》勾勒部署美國人員到台灣的架構，主要著重軍事訓練，將有愈來愈多的美國特種作戰部隊聯絡組（SOFLE）人員駐紮台灣，並計劃派駐美國第一特種部隊群第2營A連小組，這些小組包含美國陸軍“綠扁帽部隊”人員。自去年，SOFLE一直在桃園市龍潭區的基地執行任務，協調在台灣的所有美國特種作戰活動。



媒體報導，這一舉措標誌著美台軍事關係的一個“里程碑”。蔡英文2021年接受CNN採訪時首次承認美軍在台灣的永久性部署；台灣軍方雖然不願意就具體細節發表評論，但強調這些交流的目標是加強台灣的訓練、準備和能力。



美國1979年與中國大陸建交並與台灣斷交之後，華盛頓與台北不再維持正式關係，美軍顧問團從此撤出台灣。過去幾年美國一直試圖擴大在台灣的軍事訓練存在，並在一定程度上恢復了當年的軍事顧問機制。



除此之外，美國白宮剛於本月11日公布2025財政年度預算案，重點包括增進美國在全球的“嚇阻力”，應對中國帶來的“挑戰”，預計支出規模達到7.3萬億美元。該預算案首次為台灣單獨列出一個項目，特別編列1億美元為其提供軍事援助。



美台軍事勾連挑戰中方底線，製造危機、拱火台海，中方必以行動反制。



國台辦發言人陳斌華13日在例行新聞發布會上指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持“台獨”的承諾落到實處，停止武裝台灣，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。