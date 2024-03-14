德國總理重申不向烏克蘭提供“金牛座”導彈

中評社香港3月14日電／德國總理朔爾茨13日在聯邦議會接受例行問詢時重申，不會向烏克蘭提供“金牛座”巡航導彈。



新華社報導，朔爾茨說，他擔心提供先進武器可能會讓德國更直接地捲入與俄羅斯的衝突，聯邦政府必須權衡所作出的決定。“行事謹慎並不是某些人認為的軟弱。”



朔爾茨還說，使用“金牛座”巡航導彈需要德國士兵的參與，而這是他作為德國總理不想跨越的底線。



朔爾茨近期就是否向烏克蘭提供“金牛座”巡航導彈承受壓力。在野黨及執政聯盟內部均有不同於朔爾茨的意見，主張向烏克蘭提供這一具備遠程打擊能力的武器。