國家發改委就設備更新和消費品以舊換新答問

中評社香港3月14日電／國務院印發的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》13日對外發布。新華社報導，行動方案有何重大意義？有哪些重點任務？如何保障行動方案有效落實？國家發展改革委有關負責人回答了記者的提問。



問：行動方案出台有何背景和重要意義？



答：黨中央、國務院著眼於高質量發展大局，作出推動大規模設備更新和消費品以舊換新的重大部署。



我國是製造業大國和人口大國，2023年，工業、農業等重點領域設備投資規模約4.9萬億元，隨著高質量發展深入推進，設備更新需求會不斷擴大，將是一個年規模5萬億元以上的巨大市場。同時，2023年底民用汽車保有量達到3.36億輛，冰箱、洗衣機、空調等家電保有量超過30億台，汽車、家電更新換代也能創造萬億元規模的市場空間。



推動大規模設備更新和消費品以舊換新，可以推動先進產能比重持續提升，使得高質量耐用消費品更多進入居民生活，既能促進消費、拉動投資，也能增加先進產能、提高生產效率，還能促進節能降碳、減少安全隱患，可以說，既惠企、又利民，一舉多得。



問：大規模設備更新和消費品以舊換新有哪些重點任務？



答：行動方案對於推動大規模設備更新和消費品以舊換新作出了全面部署，重點將實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動。



一是實施設備更新行動。重點聚焦工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等7大領域，圍繞節能降碳、超低排放、安全生產、數字化轉型、智能化升級等方向，推進重點行業設備更新改造。結合推進城市更新、老舊小區改造，分類推進建築和市政基礎設施領域設備更新，支持交通運輸設備和老舊農業機械更新，推動教育、文旅、醫療等領域設備更新升級，帶動更多先進設備的生產和應用。



二是實施消費品以舊換新行動。開展汽車、家電、家居等耐用消費品以舊換新，促進汽車梯次消費、更新消費，組織開展全國汽車以舊換新促銷活動，依法依規淘汰符合強制報廢標準的老舊汽車。暢通家電更新消費鏈條，鼓勵支持消費者以舊家電換購節能家電。通過政府支持、企業讓利等多種方式，支持居民開展家裝消費品換新，鼓勵企業提供價格實惠的產品和服務，滿足多樣化消費需求。



三是實施回收循環利用行動。落實全面節約戰略，完善廢舊產品設備回收網絡，加快“換新+回收”物流體系和新模式發展，提升再生資源回收便利性。支持二手商品流通交易，加強信用監管，保護消費者權益。有序推進再製造和梯次利用，鼓勵對具備條件的廢舊生產設備實施再製造。推動資源高水平再生利用，持續提升技術水平，推動再生資源加工利用企業集聚化、規模化發展。