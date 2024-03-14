陸漁船金門海域翻覆　落海6人2人不幸溺斃

大陸漁船在金門外海翻覆，兩岸聯合搜救中。(照:台“海巡署”提供) 中評社台北3月14日電／搜救指揮中心(國搜中心）14日清晨5時50分許接獲通報，一艘陸籍漁船“閩龍漁61222”於金門西南方15浬處(“海峽中線”以西37.2浬)自翻沉沒，船上6名陸籍船員落海。海巡獲報後立即出動4艘船前往搶救中，陸方規劃派遣廈門S-76C型直升機6架次、海救船“1130”、海巡艦“08707”及“08805”等，於沉沒點20浬半徑範圍內執行搜救任務。目前2人獲救、2人失蹤，不過有2人不幸罹難。



台灣民眾黨金門縣長陳福海聞訊後指示相關單位保持關注與必要的支援，並盼落海的漳州漁民能夠平安獲救。根據金門海巡隊最新消息指出，落海的6名船員已尋獲4人、2人不幸罹難，另外2人失蹤仍搜救中。



214陸船翻覆事件，釀2死案，今天剛好發生滿一個月。今天清晨5時50分又發生大陸籍漁船“閩龍漁61222”在金門西南方15浬處沉沒，船上5名陸籍船員落海。早先陸方已救起1人，仍有5人待救，金門海巡隊已派出4艘船前往救援中，大陸也出動直升機與海救船前往搶救。



台灣海巡在7時24分通知漁會廣播在航的商漁船前往搜救。“海巡署”金馬澎分署第十二巡防區盡最大能量動員前往搜救。



根據台媒報導，除了海巡出動4艘船前往救援，陸方也規劃派遣廈門S-76C型直升機6架次、海救船“1130”、海巡艦“08707”及“08805”等，於沉沒點20浬半徑範圍內執行搜救任務。台“國防部”也請空作部、艦指部及金防部等單位持續監控。