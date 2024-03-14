王鴻薇轟綠營掌控民主基金會卡韓　令人不齒

台灣民主基金會組織人事。（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北3月14日電／台灣民主基金會董事會3月將改選，董事名單中按政黨比例提出的政黨代表，3月6日竟然被改為民進黨5席、中國國民黨4席、台灣民眾黨1席，完全違背組織章程的行為。國民黨“立委”王鴻薇表示，雖然13日改回政黨比例4：4：1，然而政黨代表及政府代表外，還安插貌似中立的民進黨人士做為財經代表跟非政府組織團體(NGO)代表，把“國家”當我家，這種寄生政府的行為，無法接受也令人不齒。



王鴻薇提到，之前民進黨公然違法章程，在第一時間公佈台灣民主基金會董事名單竟然政黨代表民進黨席次5席，完全不符合“立法院”實際政黨比例，或許知道自己吃相太難看引發爭議，所以才把羅致政換掉。



王鴻薇指出，但是政黨代表以外的董事，席次卻有有吳釗燮、林佳龍、黃志芳、陳秀慧等人都是民進黨。政府代表是黨籍人士就算了，黃志芳、陳秀慧兩位還用財經代表跟NGO代表來包裝，假裝中立，讓綠友友繼續盤據民主基金會董事會。



王鴻薇認為，民進黨這樣的安排，使國民黨和民眾黨兩黨的董事席次加起來，也不足以抗衡民進黨的席次。民進黨完全要掌控民主基金會除了卡韓、架空韓，最重要是要確保自己綠友友小金庫的資金鏈。民進黨這種“國家”就是我家，吃乾抹淨、一點都不手軟的行為，讓人完全不能接受也令人不齒。