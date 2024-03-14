韓國瑜調動周傑一箭雙雕　郭正亮讚聰明

郭正亮。（截自“綠也掀桌”YouTube直播畫面) 中評社台北3月14日電／“立法院長”韓國瑜日前在新春團拜喊話“立院”團隊每個人螺絲要栓緊，接連爆出“立委”辦公室裝潢報價不合理狀況，還有媒體揭露韓國瑜在內部會議上動怒等消息。“立法院”12日下午則公布新人事案，“立法院”總務處長周傑調任參事室參事，暫時代理總務處長。對此，前“立委”郭正亮13日就表示，“我覺得韓國瑜這個動作是聰明的，帳目不乾淨是一個，另外一個是效率，所以兩個都有，就氣炸了，就是這樣”，引發討論。



郭正亮13日在中天節目《綠也掀桌》中表示，“我覺得韓國瑜這個動作是聰明的，他前面先做過提示，可是看不到改善”，郭正亮指出，“事實上還有另外一件事惹怒韓國瑜，我聽說司法委員會，國民黨‘立法院’黨團總召傅崐萁那天對現場的擺設有意見，說可不可以換兩張桌子，結果這傢伙居然說，是不是等休會再來處理？傅崐萁就暴怒，我才說換兩張桌子，你說休會處理，這是什麼效率？”



郭正亮接著說，“韓國瑜就知道了這件事，我覺得帳目不乾淨是一個，另外一個是效率，所以兩個都有”，郭正亮最後也說，“因為帳目看起來怪怪的，是很多新科‘立委’裝潢他的辦公室的抱怨，韓國瑜當然會聽到。另外一個是你的效率居然是這樣，什麼休會再處理，就氣炸了，就是這樣”。