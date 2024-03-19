中評專論：如何看待金門惡性事件？

台灣公布的金門地區禁止(限制)水域圖。（照片：陸委會網站） 中評社北京3月19日電（作者 浙俠）2月14日，福建漁船在金廈海域被台灣海巡署追趕導致船上4人落海，其中2人死亡事件（以下稱“2·14”惡性撞船事件），導致這一事件發生的主因，輿論一般認為是“民進黨當局以各種借口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民”所致。



一、事件有其偶發因素也有必然因素



事發後，兩岸就善後處置工作歷經15輪談判，然終因雙方立場南轅北轍以破局收場。大陸方面要求真相、道歉、究責、賠償四項訴求，而民進黨定調事件攸關“主權”，不僅絕不鬆口讓步，還不公布真相，不賠償，不咎責，不道歉。



在兩岸缺乏互信且在美國的干預下，民進黨當局依仗境外勢力撐腰，又賭大陸不會輕易出手採取斷然措施，協商過程中不僅沒有一絲歉意，更是火上澆油，意欲升高兩岸敵意。



幾十年來，台灣海巡署扣押大陸漁船事件層出不窮。台灣《聯合報》旗下的《世界新聞網》根據“陸委會”、“海巡署”統計數據製作的圖表顯示，自2016年7月至2023年11月，台灣“海巡署”驅離大陸漁船多達9100多艘、扣留近400艘、沒收80多艘，相當於台灣“海巡署”每月都要沒收一艘大陸漁船，每周扣留一艘大陸漁船，每天被驅離的大陸漁船多達3、4艘。



“2·14”惡性撞船事件之所以引發兩岸及國際輿論的廣泛的關注，不僅因為涉及到兩岸關係的敏感時間點與地點，更因為牽涉到未來兩岸關係的走向。此次事件發生在台灣當局交接班過渡期間，且美軍釋放常駐金門信號，公開為台當局撐腰的背景之下，若從美台地緣政治策略視之，凸顯出台美勾聯有心操作，意欲通過升高兩岸緊張局勢，掩蓋別有用心的圖謀。



台灣民進黨當局為何要升高兩岸緊張局勢？從國際環境看，或許與當前國際政治環境有關，特別是中美對抗不斷加劇；而島內因素看，則是台灣與美國持續互動，或許與未來賴清德執政採用何種大陸政策有關。台灣學者郭正亮在《TVBS戰情室》說，民進黨現在主要是在測試美國，想要將事件鬧大，讓美國介入。

