美特種部隊訓練台軍？邱國正：是交流範疇

台“國防部長”邱國正受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月14日電（記者 黃筱筠）美國軍事新聞網站SOFREP報導，美國已啟動與台灣的重大軍事合作，其中包括部署美國陸軍特種部隊，在台灣參與持續進行的訓練行動，是雙方軍事關係的里程碑。“國防部長”邱國正今天回應說，建軍、備戰可能有盲點、缺點，要跟友好國家團隊交流觀摩，看我們有哪些問題要改進，那是交流範疇。



根據2023財政年度國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA）條款，美國軍事顧問已開始長駐金門與澎湖的兩棲指揮中心。他們的任務涉及與台灣精銳部隊定期進行訓練演習。



報導提到，這項合作值得令人注意的是，美國陸軍特種部隊協助訓練台灣陸軍使用黑色大黃蜂微型無人機（Black Hornet Nano），這是一款微型無人飛行載具（UAV）。這項合作也延伸到擬定操作指南與訓練手冊。“中華民國”陸軍航空特戰指揮部已提議循軍售管道直接從美國採購這款微型無人機。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“國防部”部長邱國正報告“面對中國大陸常態化對我進入與威脅之影響與應處作為”，併請“國家安全”局、“海洋委員會”相關官員列席，並備質詢。



邱國正說，建軍、備戰可能有盲點、缺點要跟友好國家團隊交流觀摩，看我們有哪些問題要改進，他們有什麼長處，我們要改進，沒有特定要買什麼，不見得，那是交流範疇。



報導還提到，這些小組包含3名美國陸軍“綠扁帽部隊”（Green Berets）人員，肩負在“中華民國”陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營與高空特種勤務中隊基地進行聯合訓練的任務，擔任駐訓觀察員。這與以往頻繁但非常駐訪問台灣訓練設施的做法不同。



邱國正說，這是給我們很好參考樣本，對我們錯的地方提出建議，他沒有什麼特別看法，就是交流當中給我們提出意見，請人家來的原因在這裡。