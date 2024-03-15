（圖片來源：中評社） 中評社北京3月15日電／為貫徹落實習近平生態文明思想和省委“1310”具體部署，推動“百千萬工程”深入實施，助力綠美東莞生態建設，在3月12日植樹節當天下午，東莞市台港澳事務局聯合市委統戰部，市台商投資企業協會、市台胞台屬聯誼會、台商子弟學校、暨大港澳子弟學校、台心醫院等協會組織的台商台胞，在同沙生態公園共同開展“我為東莞種棵樹 共建莞台融合林”植樹活動。市委常委、統戰部部長陳志偉等領導嘉賓參加了本次活動。



植樹活動現場，在陳志偉常委帶領下，東莞市台港澳事務局黨員幹部和市台商協會等機構台胞台商代表分工協作，揮鍬鏟土、扶苗填坑、夯實新土、提水澆灌，在東莞同沙生態公園2期碧道種植了102棵莞台綠化樹苗，積極賦能“百千萬工程”，將“綠美”綉入莞台融合發展藍圖，奏響“兩岸一家親”強音，實現“綠美東莞生態建設”新突破。



東莞市台商投資企業協會會長陳宏欽表示，台商台胞在莞發展35年，對東莞有深厚感情。現全省上下共推共促“百千萬工程”，我們台商台胞很樂意，很希望能貢獻自己的力量助力“百千萬工程”建設。今天上午我剛參加完在廣州黃埔舉行的“全面推進鄉村綠化 建設美麗宜居廣東”活動，市台商協會積極認捐10萬元人民幣助力綠美廣東生態建設。下午，我們這個植樹活動也非常有意義，在市台港澳事務局積極指導下，我們共同開展“我為東莞種棵樹 共建莞台融合林”活動，大家都很積極，很踴躍，積極參與植樹增綠和認捐認種，掀起愛綠、植綠、護綠、興綠的工作熱潮。下來，市台商協會將大力發動更多台胞台商服務好“百千萬工程”綠化工作，為綠美東莞充“植”。同時，聚焦“百千萬工程”的目標定位和重點任務，在鄉村建設等方面，充分發揮協會力量所能、所長，助力縣鎮村高質量發展。

