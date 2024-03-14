楊金龍：全球經濟面臨4大不確定因素

台央行總裁楊金龍到財政委員會進行業務報告。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）台“中央銀行”總裁楊金龍今天到“立法院”財政委員會進行業務報告，他指出，雖然全球通膨回降，但是經濟成長仍受到高利率壓抑，經濟前景面臨4大不確定因素，包含地緣政治風險及氣候變遷、主要央行緊縮貨幣政策或將調整、中國大陸經濟成長放緩的負面外溢效應不利全球經濟；全球經濟零碎化及供應鏈重組影響全球經貿發展。



楊金龍說，台灣今年輸出與民間投資成長回溫，經濟成長動能將優去年，經濟成長率將逾3%，全年通膨率可望降至2%左右。



“立法院”財政委員會今天邀請楊金龍率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告並備質詢。



楊金龍表示，俄烏戰爭持續及中東情勢緊張，恐推升全球航運成本，及影響原油等大宗商品價格，增添全球通膨發展的不確定性。



此外，楊金龍提到，美、歐央行限制性緊縮貨幣政策可能於今年6月轉向，過早放鬆恐使經濟過熱，引發資產泡沫，也不利通膨率回降至通膨目標。而過遲放鬆則可能招致經濟衰退，影響經濟金融發展。加上部分經濟體債務融資成本仍高，恐影響其債務可持續性，進而加劇金融市場動盪，不利全球經濟及金融穩定。



而美中角力持續，各國國安意識抬頭也都會影響全球化內涵，進而帶動全球經濟零碎化發展。



楊金龍說，主要國家如美國、德國、日本等推出補貼政策吸引國際大廠在地投資，並透過生產回流、友岸外包等模式改變全球生產供應鏈，企業恐將面臨投入成本上升、法規遵循挑戰及經營環境不確定性，均將影響全球經貿發展。