東莞共建統一戰線“同心林” 助力綠美建設

（圖片來源：中評社） 中評社北京3月15日電／3月12日下午，東莞市委統戰部組織市各民主黨派、黨外知識分子、民族宗教界人士、非公有制經濟人士、新的社會階層人士、歸國留學人員、港澳台同胞、僑胞等領域統戰成員在東莞同沙生態公園開展植樹活動，共建統一戰線“同心林”。市委常委、統戰部部長陳志偉帶領全市20多個統戰單位（團體）負責人、統一戰線各領域成員以及市委統戰部機關幹部100餘人參加植樹活動，以實際行動投身綠美東莞建設。



為更好地發動統一戰線力量服務“百千萬工程”，近日，市委統戰部發出《關於開展東莞統一戰線“攜手共建同心林 齊心共繪綠美景”活動的倡議書》，號召統一戰線成員積極參與綠美東莞生態建設，自覺做“綠美東莞”的倡導者、建言者和踐行者，牢固樹立綠水青山就是金山銀山的生態文明理念，踐行愛綠植綠護綠、愛護環境、善待自然、節約資源的發展理念和生活方式，在全市統一戰線掀起了愛綠、植綠、護綠、興綠的熱潮。在全市統一戰線成員積極參與和大力支持下，“同心林”項目順利實施，該項目位於同沙二期碧道竹林山，實施面積15畝，預計2025年春天建設完成，將種植具有東莞特色和港澳台特色的名木，打造統一戰線成員義務植樹基地和愛國主義教育基地，相關建設費用將全部由全市統一戰線成員捐贈。



今年以來，東莞市委統戰部廣泛發動統一戰線成員參加綠美東莞建設，積極參與認捐認種認養樹木，據統計，植樹節期間全市統一戰線共開展植樹活動5500多人次，種植樹木13000棵，實施面積340畝，募集捐款超380萬元。

