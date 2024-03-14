邱國正：進軍校後沒睡好過　沒有抱怨是責任

台“國防部長”邱國正受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月14日電（記者 黃筱筠）最近因為擔憂兩岸情勢，台“國防部長”邱國正說他睡不好引起討論，國台辦對此也有回應。邱國正今天受訪說，哎呦！一個睡不著影響這樣，他沒想到。睡不睡得著是軍人責任，他進軍校之後就沒有睡好過，我們沒有因此抱怨，那是責任概念。他跟同仁說在位置上就像孫悟空有一個箍，做不好頭會痛，責任扛著擔憂下不要出問題，他是擔心沒有克盡職責，想到就對睡眠會有影響。



因為對外說睡不著，府方說你自走砲？邱國正表示，怎樣自走砲？沒有人這樣跟他講啊，我裝甲兵出身，都好像自走車輛、自走的砲。



至於對“國防部長”邱國正睡不著覺的看法，國台辦回應“唯有民進黨當局放棄‘台獨’分裂立場，停止勾連外部勢力謀獨挑釁，才能讓包括軍人在內的台灣各界同胞過上和平、安寧的好日子。”



邱國正說，哎呦，一個睡不著影響這樣他沒想到，睡不睡得著是軍人責任，他進軍校之後就沒有睡好過，我們沒有因此抱怨，那是責任概念。他跟同仁說在位置上就像孫悟空有一個箍，做不好頭會痛，責任扛著擔憂下不要出問題，他是擔心沒有克盡職責，想到就對睡眠會有影響。但是我們會調整，否則還能站在這邊嗎？“我精神各方面還OK”，不要這個議題無限上綱擴大，我們經常如此是責任自我其許，唯恐責任沒有做好，不只對不起民眾，也對不起自己。



是否經常進去衡山指揮所？他說，進去橫山指揮所是每位部長經常進去，工作之一，你們老這樣這樣追問，每一位任職主要領導幹部，工作進去，出來過了沒，不要解讀是最近如何才如何，你們有興趣可以去瞭解軍人這方面壓力，那是因為責任。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“國防部部長”邱國正報告“面對中國大路常態化對我進入與威脅之影響與應處作為”，併請“國家安全”局、“海洋委員會”相關官員列席，並備質詢。