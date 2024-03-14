台“國科會”海外設點　將進一步推動晶創計劃

藍委萬美玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月14日電（記者 俞敦平）台“國科會主委”吳政忠透露，“國科會”除了已有的德國、捷克和立陶宛外，法國也是“國科會”駐外科技組的所在地之一。此外，“國科會”也在推動晶創計劃，吳政忠表示，晶創計劃是台灣未來十年極為重要的計劃，涵蓋從科技引領到深層式人工智慧的發展，包括IC設計。吳政忠是在“立法院”接受藍委萬美玲質詢時，做了上述表示。



據瞭解，晶創計劃是台“國科會”一項宏大的十年計劃。該計劃預計投入高達3000億新台幣的經費，旨在於今年內於中東歐國家建立首個海外基地。此基地將具備多重功能，包括吸引國際學生來台就讀、促進產業界人士在台發展，以及全球IC人才的布局等。



身為“台捷“國會”聯誼會長”的萬美玲，14日上午積極替捷克爭取成為“國科會”晶創計劃的首選地點。吳政忠回應，捷克是個符合條件的好地方，不過考慮的會是單一城市而不是一個國家，目前還沒決定確切地點。萬美玲直接表達了對捷克作為首選的偏好，理由是台灣與捷克過去有諸多良好互動，並且她也是“台捷“國會”聯誼會”的會長。



吳政忠表示，他認為捷克符合該計劃的需求，但確切的城市選擇將在近期內決定，強調選擇的城市將在周邊國家中扮演整合角色。