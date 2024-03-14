台軍海空射擊近“中線”？邱國正：平常射擊區

邱國正接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月14日電（記者 黃筱筠）台空軍4月舉行年度對海空射擊，危險區域貼近“海峽中線”？台“國防部長”邱國正今天回應說，沒有什麼危險區域，那是我們平常劃設射擊區、訓練區都有規劃。他強調，當初說“海峽中線”對我們來說很重要，這是訓練空域，但是壓縮之後，我們訓練空域就沒有了，這不完全是為了作戰，這是平常反應時間。



兩岸衝突升溫之際，台空軍司令部3月6日函文航港局、海巡各單位，漁業署12日發出“射擊通報”資訊顯示。預計4月份於台灣周邊8大空域，執行年度對海、對空射擊訓練，其中更有2大實彈射擊區塊，相當貼近“台海中線”。



“立法院”“外交及國防委員會”今日邀請“國防部”部長邱國正報告“面對中國大陸常態化對我進入與威脅之影響與應處作為”，併請“國家安全”局、“海洋委員會”相關官員列席，並備質詢。



台空軍13日傳出有驚無險的意外。一架隸屬花蓮基地第五戰鬥機聯隊、機號6663的單座F－16AM（F－16V）戰鬥機，昨天上午執行大修出廠後試飛，卻在低空發生發動機熄火意外。所幸飛行員處置得宜，緊急降落本場。



邱國正說，這是在一個正常試飛中，燈亮了正常處置，對於飛行人員很肯定，要求程序目前都做很好，大家平安。



中國大陸繞台規則台灣模式至少有五種，我們怎麼因應？邱國正表示，我們認為的狀況轉化訓練，就是訓練教材想定，多一方面演練，他都正面來看，雖然有危害，但都是助力。