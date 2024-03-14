美特種部隊駐台？民眾黨：不應挑釁兩岸關係

民眾黨團副總召黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）外媒報導，美國“2023年國防授權法”（NDAA）實施後，美國軍事顧問已經進駐到金門和澎湖的陸軍兩棲指揮中心協訓。台灣民眾黨“立法院”黨團副總召黃珊珊14日表示，只要對台灣有利，整個亞太民主同盟本就應該密切合作。但不應該對兩岸關係有任何衝擊與挑釁行為，嚇阻與溝通是民眾黨的立場。



美國軍事新聞網站SOFREP報導，美國已啟動與台灣的重大軍事合作，包括部署美國陸軍特種部隊在台進行訓練。根據2023財政年度國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA）條款，美國軍事顧問已經進駐到金門和澎湖的陸軍兩棲指揮中心，任務涉及與台灣精銳部隊定期進行訓練演習。



民眾黨團14日召開“中央地方集體結構性失能，誰讓孩子淚白流”記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、“立委”陳昭姿出席。



黃珊珊會後接受媒體訪問表示，台灣的“國防”安全對台灣民眾來說非常重要，美軍與台灣有很多軍事合作。民眾黨的立場是，只要對台灣有利，台灣、美國，甚至是日本等整個亞太民主同盟本就應該密切合作，但不應該對兩岸關係有任何衝擊與挑釁行為。



黃珊珊強調，嚇阻與溝通是民眾黨的立場，希望要有強大的軍事力量捍衛自己，但同時也希望在兩岸關係中有溝通的能力，確保台灣的和平。