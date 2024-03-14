民進黨反對韓國瑜連署提案　黃國昌挺韓

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣簽署提案國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁領銜提出的興建環島高鐵等2項法案，遭到綠營抨擊，韓也發文指出“自己心中有中立的一把尺，更有為台灣做事的信念”。台灣民眾黨團總召黃國昌14日力挺表示，有沒有違反中立規定，相信韓國瑜的智慧與判斷。



黃國昌表示，支不支持是看法案的內容，不是在看提案人是誰，他不會去糾結如果一樣的內容是A提案就支持，B提案就不支持，這不是“立法院”討論法案的方式了。



傅崐萁近日領銜提出“環島高速鐵路建設特別條例草案”、“國道6號東延花蓮建設特別條例草案”2草案，韓國瑜、江啟臣也簽署成為共同提案人，綠營認為踩議事中立紅線。民進黨團總召柯建銘發文喊話，適可而止吧！不要陷韓國瑜於不義！建議韓、江別開“國會”惡例，撤簽提案吧！



韓國瑜13日晚間則透過臉書表示，自己心中有中立的一把尺，他關心台灣長期未來發展的民生政策，所以才親自參與此案。重大公共建設，攸關人民生活的大小事，衹有綜合評估該不該做、專業計劃可不可行，沒有政治立場的問題。我傾聽民意、勇於表達主張想法，但我更務求中立客觀、尊重專業，持平主持議事、維繫“國會”和諧。



台灣民眾黨“立法院”黨團14日召開“中央地方集體結構性失能 誰讓孩子淚白流”記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、“立委”陳昭姿出席。



黃國昌說，至於“立法院院長”、副院長成為法案的提案人，有沒有違反“立法院”組織法第三條第二項中立的規定？相信韓國瑜的智慧跟判斷。