韓國瑜向盧秀燕借將　廖炯志接總務處長

台中市新聞局副局長廖炯志將接“立院”總務處長。（照：台中市府提供 資料照） 中評社台北3月14日電／“立法院”12日發布人事通報，原總務處長周傑調任參事並代理總務處長，13日傳出新任總務處長，將由台中市新聞局副局長廖炯志出任，據傳是台中市長盧秀燕人馬推薦促成，廖炯志未接電話，市府證實，昨晚收到人事令。



綜合台媒報導，廖炯志擁有文化大學法學博士學位，專長領域是政府組織、公共關係、中國大陸政府與政治，曾任“內政部”“國會”聯絡人、戶政司科長、“行政院”參議、黨產會“國會”聯絡人等。他也曾是一名搖滾歌手，早期在PUB駐唱，後來做過房屋仲介，因為處事認真、擁有音樂專業，頗受藍綠議員及年輕樂迷好評，是非典型的公務員。此次獲力薦出任“立院”總務處長職。



廖炯志原訂3月16日調任參議，兼任副市長鄭照新辦公室主任，但還未走馬上任，就被韓國瑜借將商調到“立法院”，升任“立法院”總務處長。對轉任“立院”總務處長一事，廖炯志本人並未回應，台中市府則表示，昨晚收到人事令，至於新聞局副局長一職由主秘陳瑜升任。



廖炯志早年曾是樂團主唱，是位搖滾歌手在PUB駐唱。他到台中近兩年，極力推動“音樂祭”活動，在台中原有的基礎上，提供不少音樂人專業意見，樂迷反饋指台中音樂祭很狂！想看想聽的都有，頗受年輕人肯定。



廖炯志擔任公務員之前，擔任房屋仲介，因眼光獨到，早期在北部獲利頗豐，當公務員是想為社會做些事；據同僚表示，廖很容易適應新環境，很快就能融入，且拚勁十足，他常在辦公室待到深夜才關燈離開。



