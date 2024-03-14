國泰︰復活節航班穩定　明年運力復常

國泰航空公布去年轉賺近百億元。圖為國泰航空主席賀以禮（中）、行政總裁林紹波（左二）、顧客及商務總裁劉凱詩（右二）、財務總裁沈碧嘉（左一）、營運及航空服務總裁麥皓雲（右一）出席記者會。（大公報） 中評社香港3月14日電／受惠疫後通關復常，旅遊需求顯著飈升，國泰航空（00293）截至去年成功扭虧為盈，大賺97.89億元，是2010年後賺錢最多的年度；更恢復派息每股0.43元，為疫情以來首次。國泰行政總裁林紹波直言：“國泰回來了！”惟因人手因素，他稱客運運力要至明年首季才能恢復至疫前，較早前預估延遲一季。至於市民較關注的票價水平，他透露，隨著供求逐漸平衡，機票價格會趨向正常化。



大公報報導，截至去年底止，國泰客運運力回復至疫前的70%，預計在今年次季達80%，至明年首季恢復疫前水平。林紹波解釋，當中主要涉及人手因素，“因之前航班取消事件，我們都汲取教訓，採取審慎的態度恢復運力。”他強調與過去預測僅相距一個季度，不算重大延遲，又稱與全球同業復常時間表相若。



汲取教訓 做好航班規劃



國泰航空自去年聖誕起，陸續取消多班航班，大量旅客受到影響。林紹波昨日再次承認，是因航班規劃的問題，而在1月下旬至今，再無取消任何航班，強調“航班時間表是可靠的，乘客可以信賴，復活節和之後的暑假都不用擔心。”他又稱，已從人員、流程和數碼能力等方面進行改善，並已提交報告給民航處。



林紹波進一步指，隨著員工流失率正常化，今年會大力招聘和培訓人手，強調目前進度理想，有信心能達到明年首季客運航班恢復疫前的目標。



業績期內，國泰航空客運收益率和貨運收益率分別下跌17.7%和41.3%。林紹波指出，收益率在過去增加，主要由於疫後旅遊需求大幅飈升，加上航空客運運力不足，造成全球供求失衡的特殊現象，令收益率上升。惟隨著運力恢復，他說，收益率已從疫情高峰回落，相信客運收益率和機票價格都將緊隨可運載量增加，逐步轉趨正常。



國泰顧客及商務總裁劉凱詩補充，在香港通關的首年，見到市場有很多外游需求，因此過去一年主要聚焦增加進出香港的客運運力，未來將提升來港轉機航班的比例，建立更多接駁航班來往香港國際航空樞紐。她又透露，下周會推出一個優惠計劃，相信票價會具吸引力。



問到航空業復常，國泰港龍品牌會否“復活”。林紹波說，目前集團客運航空業務實行一個有效的“雙品牌”戰略，即高端出行搭乘國泰航空；低成本用香港快運，可滿足不同乘客的需要，暫時沒有計劃改變這個戰略。



香港快運扭虧賺4.33億



年內，受惠強勁的旅遊需求，尤其是亞洲短途航點，香港快運也成功扭虧為盈，賺4.33億元。值得一提的是，截至去年底止，香港快運的客運航班已是疫前的130%以上。



至於疫情前市場較為關注的燃油對衝問題，去年燃油對衝錄得收益6.94億元，較2022年的36.39億元大幅減少。林紹波重申，集團燃油對衝的戰略行之有效，目前對衝比率維持在25%，希望未來繼續保持。國泰過去多次強調，燃油對衝政策是用於對衝某個百分比的預計耗油量，來降低所承受的油價風險。