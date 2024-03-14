台陸協力救遇難船　陳玉珍：兩岸需同理心

金門藍委陳玉珍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月14日電（記者 楊騰凱）一艘陸籍漁船“閩龍漁61222”今晨於金門西南方15浬處(“海峽中線”以西37.2浬)翻船，船上6名陸籍船員落海。事發後兩岸海巡船艦共同搜救，但其中2人不幸罹難。中國國民黨“立委”陳玉珍表示，假設事情不幸發生在“我方”海域，大陸也是會協助搜救，兩岸需要更多默契、同理心，這對兩岸和平才更有幫助。



一艘陸籍漁船“閩龍漁61222”14日於金門西南方15浬處(“海峽中線”以西37.2浬)翻船，船上6名陸籍船員落海。台海巡獲報後立即出動搜救，陸方也派直升機、海救船、海巡艦等執行搜救任務。



陳玉珍表示，這件事情可以看出金門、廈門真的非常接近，兩岸除了有共同打擊犯罪的機制以外，也有共同搜救的機制，畢竟人命關天。



陳玉珍指出，這次發生事情是在金門的海域之外，等於是大陸所治理的海域，但是台灣一樣協同搜救，在救難的時候不會分這是在對方海域。假設有一天不幸在“我方”海域發生，對岸也是會來協同搜救。所以兩岸之間很多事情真的需要有默契，需要同理心。不論海上救難也好，執法也好，這樣才對兩岸和平更有幫助



陳玉珍認為，畢竟人命關天，總是需要共同搜救。這件事情可以凸顯金廈真的很近，對金門人來講，去廈門就像去廚房一樣，經常早上過去下午回來。很多事情真的需要和平發展，盡量多用同理心幫彼此想一想。