台“國科會”：AI基本法預計年底前提出

台“國科會主委”吳政忠接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月14日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”洪孟楷14日上午在“教育文化委員會”質詢“國科會主委”吳政忠，關心政府部門使用生成式AI來執行業務的情況，同時也針對“行政院”AI基本法的進度進行關切。吳政忠表示，“國科會”確實在使用AI來協助處理計劃提案和其他資訊，但對於敏感資料則嚴格禁止使用AI查詢。至於AI基本法預計將在年底之前提出。



在台灣，人工智慧（AI）的法律框架和政策指引正處於關鍵的發展階段。去年七月，“行政院副院長”鄭文燦曾表示，台灣可能在九月推出AI基本法，但後來確認該法案難以如期實現。因此，政府轉而制定了生成式AI的參考指引。



藍委洪孟楷在質詢中提出疑問，詢問目前是否有政府機關使用生成式AI來執行業務或提供服務。對此，“國科會主委”吳政忠回應，目前沒有部會向他報告使用生成式AI的情況。不過，“國科會”正在開發一個名為Trustworthy AI Dialog Engine的對話引擎，這是一個基於繁體中文的AI系統，旨在未來支援各部門和行業。



洪孟楷進一步詢問“國科會”是否已經在使用生成式AI來執行業務，並指出政府機關在使用生成式AI時應該適當揭露相關信息。吳政忠確認，“國科會”確實在使用AI來協助處理計劃提案和其他資訊，但對於敏感資料則嚴格禁止使用AI查詢。



洪孟楷強調，生成式AI是當前的趨勢，並且如果能夠善用這項工具，將會非常方便且有用。他提到自己在準備資料時使用了chatGPT來整理人工智慧基本法的優缺點，並在短時間內得到了結果。他追問“國科會主委”，是否有可能在520之前，也就是在他卸任之前，推出人工智慧基本法。



吳政忠表示，這是不可能的，並預計該法案將在年底之前提出。洪孟楷說他關心這個問題，因為他也有自己的版本，希望能在年底看到“行政院”版的人工智慧基本法，以便共同討論。他認為，鑑於生成式AI對各行各業的影響，包括好萊塢之前的罷工，台灣需要有自己的法律版本。



最後，洪孟楷詢問台灣的AI政策方向是傾向於歐盟還是美國。吳政忠回應說，台灣的方向應該介於兩者之間，因為需要保障國家利益。他補充說，台灣正在密切觀察國際趨勢，並將在年底前提出“政院”版本的AI基本法草案。這將是一個重要的步驟，旨在創新和風險之間找到平衡，並與國際標準保持一致。