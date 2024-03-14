富權：韓國瑜打贏台灣民主基金會首場阻擊戰

中評社香港3月14日電／澳門新華澳報14日發表富權文章：韓國瑜打贏“台灣民主基金會”首場“阻擊戰”。以下為文章內容。



韓國瑜昨晚在臉書以《我心中有中立的一把尺，更有為台灣做事的信念》為題發文。他說，面對近來各界討論許多的民主基金會，他尊重相關改任的期程，也期許若有機會爭取相關職務時，能盡己之力做到超然專業。韓國瑜指出，他近日也正努力邀請，希望透過朋友的引薦，能正式獲得政大教授盧業中的首肯。日後若有機會，願意擔任台灣民主的幫手，出任基金會執行長，借重教授厚實的學養、豐富的歷練，真正落實跨黨派、專業的為台灣鞏固民主與人權的實績、加強參與全球的聯繫。



此顯示，韓國瑜打贏了民進黨當局發起的“卡韓”、“綁韓”的第一場“阻擊戰”，不但攻陷及掃除了“卡韓”、“綁韓”的“阻擊防線”，而且也初步掌握了“台灣民主基金會”的人事主導權。這將有利於扭轉“台灣民主基金會”的“台獨頑固分子關聯機構”的性質及傾向，以便在遵守“憲法一中”的前提下進行“國會外交”及“民間外交”活動，甚至還有可能會像在馬英九執政時期，進行適當的兩岸交流活動。



促使韓國瑜這次主動出擊，是因為民進黨當局在此玩弄“卡韓”、“綁韓”的手段。昨日上午，一些媒體發現，在連接“外交部”官網的“台灣民主基金會”的官網上，公佈了變更新董事名單。雖然有將按照章程規定是“當然董事”及“當然董事長”的韓國瑜，擺在“政府代表”的位置，但在政黨代表方面，民進黨代表包括羅致政、陳建甫、賴怡忠、林靜儀、林飛帆，國民黨代表包括陳永康、蔡明忠、高思博、許育寧，而民眾黨代表為周台竹。也就是說，民進黨在“二零二四”大選後下降為“國會”第二大黨，卻硬是調整自己比第一大黨的國民黨還要多一席，完全違反《台灣民主基金會組織章程》第八條的規定：董事會由董事十三至十七人組成，任期三年；其中一半以上席次為政黨代表，以不分區政黨得票百分之五以上各政黨，依“立法院”席次比例分配，且每政黨至少一席；政黨推薦之董事於“立法院”改選，政黨席次有變更時，視同解職，由各政黨依新席次比例推薦繼任人選，其任期至原任期屆滿為止。至於執行長，則由董事長提名，並經董事會同意後遴聘。



該消息曝光後，引發輿論嘩然。進而傳出，韓國瑜不甘被架空，可能憤而拒接董事長一職。但韓國瑜隨即在臉書上發表《我心中有中立的一把尺，更有為台灣做事的信念》一文，“以快制快”地宣布將委任政治大學外交系教授盧業中為“台灣民主基金會”的董事長。這不但是澄清了自己“拒接董事長”的傳聞，反而以此動作宣示自己對“台灣民主基金會”的掌控權，而且也粉碎了民進黨的“由蔡英文委任『台灣民主基金會』執行長”的圖謀。當然，更因為盧業中教授的親藍及承認“憲法一中”的政治立場，日後在其掌控運作下，“台灣民主基金會”將能洗脫“台獨頑固分子關聯機構”的臭名。

