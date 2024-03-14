巴曙松：全球產業大轉移　港逢良機

香港未來的經濟發展，關鍵在於洞察第五次產業轉移的趨勢，從而找到一條適合自身的成功之路。（大公報） 中評社香港3月14日電／受到疫情及加息周期衝擊，港股連續4年下跌，表現跑輸全球主要市場，IPO活動因市況轉弱而大減，同時間西方媒體借23條立法，誤導外界以為香港金融及整體競爭力走下坡。事實上，香港作為連系內地與全球的橋梁角色未曾改變，香港作為國際金融、貿易、航運中心的地位依然穩固。港交所董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松接受專訪時指出，香港應發揮自身的專業服務優勢，承擔起內地企業出海布局的支點作用。



大公報報導，“我們不能就香港談香港，而應當放在全球大格局與歷史大趨勢中來評估。”巴曙松指出，全球此前共經歷四次產業大轉移，相關經濟體都經歷了嚴峻的挑戰，同時也獲得了全新的發展機遇。作為產業轉移的親歷者，香港積累了豐富的應對經驗。



具體來說，第一次產業大轉移由二戰期間的英國轉移至美國；第二次產業大轉移發生在1960年代，成就了日本和德國的戰後經濟奇跡；1980年代的第三次產業大轉移，受惠者是包括香港在內的“亞洲四小龍”；第四次產業大轉移發生在21世紀初的中國內地。



港應尋找適合自身成功路



上述四次產業轉移，香港均不同程度地參與其中，不斷促進自身的國際競爭力，向高端產業轉移。巴曙松表示，當前正在進行的第五次全球產業大轉移，由中國轉移至東南亞、中東、南美等新興市場。香港作為連接東西方的超級聯繫人，在全球經濟格局的轉變中，自然受到深刻影響。



在巴曙松看來，香港未來的經濟發展，關鍵在於洞察今次產業轉移的趨勢，從而找到一條適合自身的成功之路。“在碎片化發展的全球格局下，內地企業開拓境外市場成為必然選擇。對於香港來說，可通過專業服務優勢為內地企業出海提供更好的支持。”



巴曙松解釋，香港是國際金融、貿易、航運中心，也是內地企業的戰略支點。通過香港“跳板”，內地企業可以輻射至中東、東南亞及南美等地區。在第五次產業大轉移中，尋找投資機會、支持技術升級、重塑產業鏈，這些都為香港帶來巨大的專業服務需求空間。



網上熱議“國際金融中心遺址”。巴曙松認為，在第一次全球產業轉移時，英國也面臨著“倫敦玩完”的質疑；美國產業大規模轉移到日本時，也湧現出“日本會買下美國”的憂慮。但事實上，隨著經濟結構轉型升級，倫敦與紐約仍然保持全球金融中心的地位。國際格局的變化帶來壓力，同時也帶來機遇，關鍵在於怎樣應對，這才是當下香港需要思考的問題。



金融中心實力 並非只看股市



香港作為一個多功能性的國際金融中心，不僅只體現在股票市場。在巴曙松看來，過去幾年間，美聯儲激進加息帶動香港上調利率，當然對股市估值產生衝擊。但值得注意的是，在加息周期中，商業銀行的淨息差擴大了，經營狀況取得不俗成績。



此外，香港擁有豐富的保險產品和服務，2023年人壽保險新增保費同比增長27倍；香港資產管理金額超過4萬億美元，其中三分之二來自香港以外的投資者。同時，香港亦是最大跨境財富管理中心、僅次於內地的亞洲第二大私募管理中心。“如果只是依據股票市場行情，就說香港是國際金融中心遺址，這顯然是一個片面的看法。”