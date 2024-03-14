彰化建焚化爐引抗爭　民眾抗爭跳票爆衝突

民眾黨福興鄉民代表黃怡雯與警方爭執。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月14日電（記者 方敬為）彰化彰濱工業區晶鼎焚化爐興建案引發當地民眾反對，民進黨政府2024大選前允諾不會蓋，但“環境部”、“經濟部”今天仍舉辦興建環評說明會，引爆民眾怒火，集結至會場撒冥紙，抗議民進黨政府承諾跳票，並癱瘓會議進行。會場內外擠滿抗議群眾與警察，更有人與警方爆發口角衝突遭架離，還有鄉民代表不得其門而入與警方爭執，現場一片混亂。



國民黨彰化縣“立委”謝衣鳳也現身聲援，她表示，民進黨府院高層在大選期間都已承諾不會建焚化爐，沒想到晶鼎公司又要舉辦說明會，相關議題地方鄉長、議員、民意代表不分黨派都反對，那政府就要履行諾言，不應再繼續舉辦說明會，這是違反民意，呼籲有關單位懸崖勒馬，以符合地方期待。



彰化縣目前有9座焚化爐，為全台數量最多的縣市，“經濟部”工業局規劃在彰濱工業區新建焚化廠，增設兩座焚化爐，引起縣府及海線民眾反對。2024大選前，包括“行政院長”陳建仁、副院長鄭文燦、“總統府”秘書長林佳龍都曾允諾“不會蓋”，但環團卻發現，相關案件並撤除，“經濟部”、“環境部”仍於14日舉辦環評說明會。



民眾聞風集結至彰濱產業園區服務辦公室前，撒冥紙抗議，大聲疾呼“撤案！”，並在現場立起“晶鼎焚化爐之墓”，揚言抗爭到底，讓焚化爐胎死腹中。並有一票抗議民眾、環團代表衝進會議室，會場內外擠滿人，癱瘓會議進行。



抗議民眾在場內不斷高喊“撤案！”阻撓開會，現場部署大批警力，不再讓人進入會場，台灣民眾黨福興鄉民代表黃怡雯要進入會場，不得其門而入，欲強行開門進去，遭警方阻攔，當場與警方爭執拉扯，有民眾看不下去幫腔，發生推擠，遭警方架離，現場民眾情緒激動，痛批民進黨政府圖利財團、罔顧民意，高喊綠色獨裁！