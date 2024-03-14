香港零售服務業應以質取勝

中評社香港3月14日電／大公報報導，利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，最近有內媒用“現金奶牛”形容北上消費的港人，可想而知消費額十分龐大。事實上，港人一直喜歡外游，以往熱門目的地可能是中國台灣、星馬泰、日韓等地，現在則因為內地服務質素提升，於是大家都轉而北上，加上兩地交通配套完善，出行的頻率亦較高。



無可否認，內地近年在硬件及服務水平都令人眼前一亮，性價比亦高。飽受過去幾年疫情折磨的港人，想在周末輕鬆一下，又不用太花時間，北上到大灣區可說是不二之選，加上有用家的口碑加持，漸成港人第二個生活圈。



本港商家可能會抱怨被搶生意，但其實想激活香港經濟，只靠本土消費實在不夠，必須加上外地人來港旅遊消費才可以。任何遊客到一個國家或城市，都較願意消費。筆者樂見來港個人游城市增添西安與青島，兩市合共2200萬常住人口，假設每名市民每年到港一游，香港全年遊客量增加2200萬人次，已差不多是去年訪港旅客總人數的六成半。



特區政府和市民必須做好配套及提升服務質素。基於成本及人手問題，香港始終不能夠像大灣區一樣，每項消費都以低廉為賣點，而是要透過增加獨特的景點吸引遊客，並且重新包裝“飲食天堂”的美譽，以高品質取勝。



畢竟，香港是中國最具國際化的城市，有著不可取代的優勢及獨特性，所以不應“鬥平”，而是要“物有所值”；就如這裡的房地產，同樣因為有著獨特的優勢，所以“貴得有道理”。