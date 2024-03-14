中評社北京3月14日電／網評：集采心臟支架，需做好“後續”文章



來源：紅網 作者：吳睿鶇



日前，國家醫保局網站圍繞心臟支架問題釋疑解惑。心臟支架植入手術是治療急性心肌梗死的重要措施。集中帶量採購前，心臟支架平均價格高達1.3萬元，進口支架價格更是接近2萬元左右，部分患者需要植入多個支架，常有人用“心臟裡有輛小汽車”來形容支架貴，群眾對其虛高的價格反映強烈。2020年11月，國家組織高值醫用耗材集中帶量採購“首單”即納入心臟支架，中選產品價格降至700－800元左右。（3月12日 央視網）



國家全力推行集中帶量採購的初衷是，減少中間環節，削減“公關成本”，以及掌控更大的議價權，從而讓藥品、耗材價格回歸到正常，降低患者家庭的經濟支出，給普通老百姓帶來實惠。尤其是，心臟支架均價從1.3萬元降到700－800元左右，無疑給我國約3.3億心血病患者帶來福音。數字背後，意味著，價格降得非常給力，兜底保障愈加牢靠，普通老百姓看病越來越便宜。



在肯定相關工作取得積極成效的同時，不少人也擔憂，價格降下來之後，采臨床使用情況、中選廠家供應積極性、醫生開展手術意願、心臟支架質量能否有保障。特別是對生產企業而言，昔日的暴利產品，現在可能變成了微利產品，生產廠家還會有保障質量嗎？作為患者，還能放心使用嗎？



好在國家醫保局在官方網站，用一問一答的方式，解疑答惑，及時回應公眾的關切。此次發布內容豐富，數字翔實，亮點頗多。一是95%醫生患者選擇了集采中選支架；二是集采支架不是老產品替代新產品，新一代鉻合金支架占比從60%升至95%；三是至於降價後廠家供應能否保證問題。統計表示，2021－2023年，降價後的中選心臟支架供應量分別是當年協議量的149%、123%和123%，大家擔心的“只降價不供貨”等現象沒有出現。

