美陸軍特種部隊駐台　藍委憂兩岸更緊張

藍委王鴻薇受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月14日電（記者 楊騰凱）美國軍事新聞網站SOFREP報導，美國啟動對台重大軍事合作，部署美國陸軍特種部隊在台灣參與訓練。對此，中國國民黨“立委”王鴻薇向中評社表示，如果消息為真，要擔心會不會反而提高兩岸情勢，因為中國大陸很在意外國勢力介入，而且美軍會不會對軍購、作戰方針下指導棋，都需要觀察注意。



根據美國2023財政年度國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA），美國軍事顧問已長駐金門與澎湖的兩棲指揮中心，任務涉及與台灣精銳部隊進行訓練演習。



台“國防部長”邱國正今天對此表示，建軍、備戰可能有盲點、缺點，所以要與友好國家團隊交流觀摩，看我們有哪些問題要改進，這是交流範疇。



王鴻薇表示，根據她瞭解，現在是國外的軍事媒體有報導此事，所以第一當然要確定這是不是假消息。如果消息為真，那這就完全符合民進黨政府配合美國的作戰計劃，這過去美國已經談了很多。但這樣的做法會不會提高兩岸情勢？因為大家都知道，中國大陸很在意外國勢力介入，所以在這種狀況下，會不會反而使得兩岸更緊張？



王鴻薇指出，以現在民進黨政府來說，不論蔡英文還是賴清德，他們的路線都不會改變，所以她認為這個消息很有可能是正確的。