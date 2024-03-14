網評：擋記者的鏡頭，遮的是面向公眾的窗口

中評社北京3月14日電／網評：擋住記者的鏡頭，遮住的是面向公眾的“窗口”



來源：紅網 作者：賴世偉



3月13日早晨，河北燕郊一商鋪發生疑似燃氣洩漏引發的爆燃事故，成為了全國關注的焦點。情況如何？傷亡如何？都牽動著許多人的心。中央廣播電視總台記者迅速趕到燕郊爆炸現場做直播報導，然而，當記者說到應急消防公安正在介入時，畫面中就“介入”了許多人，試圖遮擋鏡頭，甚至阻撓報導。



對此，《環球時報》前總編輯胡錫進表達了強烈批評。他指出，對非涉密且公眾關心的突發事件進行現場報導，是新聞機構的權利，也是職責。各地政府應當在確保現場救援不受打擾的前提下，為新聞報導提供便利，而不是進行無端的干涉和制止。胡錫進進一步強調，央視記者的報導行為完全符合國家宣傳部門的相關規定，應當受到鼓勵。對這樣的報導進行阻攔，顯然是舊思維的慣性在作祟，是應當糾正的一次不當行為。



記者的鏡頭，是公眾瞭解世界的“窗口”。在這個信息化、透明化的時代，公眾對於突發事件的知情權和監督權應當得到充分尊重。而新聞報導，正是實現這一權利的重要途徑。事故發生時，記者們冒著危險，第一時間趕到現場，為的就是將真實、準確的信息傳遞給公眾，讓公眾瞭解事實真相，消除恐慌情緒。



然而，一些地方在發生事故時，卻喜歡採取“捂蓋子”的做法。2015年南都記者暗訪證實深圳警界多名官員酒樓吃娃娃魚一事遭毆打、2023年極目新聞記者採訪“水電站放水致教師溺亡”一事遭圍毆……他們限制記者的現場報導，删除相關視頻，甚至對記者進行威脅。這種行為不僅令人憤慨，更是對公眾知情權的粗暴侵犯。



事實上，一個開放、透明的社會環境，對於政府和公眾來說都是有益的。尤其是災情事故發生時，政府及時公開信息，接受媒體直播，不僅能讓公眾瞭解事實，更有利於社會各界及時援助、予以支持。這是一個良性互動的過程，如果演變為阻擋新聞報導，著實不可取。

