中評社北京3月14日電／網評：打一場虛假“傍國”APP的圍剿戰



來源：紅網 作者：黃齊超



近日，工信部反詐專班公布了一批涉詐高風險APP，一些不法分子套用各類官方公開信息，打著“國家支持項目”“國家惠民政策”旗號，製作出一大批涉詐APP，在其中編造虛假投資理財項目，以高收益為誘餌，忽悠不明真相的群眾在APP進行“投資”，進而實施詐騙。（ 3月12日 光明網 ）



現在，幾乎所有人的智能手機，都有下載了數量不等的APP。這些手機APP不僅能增強數據流通，滿足用戶的個性化需求，還能豐富體驗改善功能，提高使用效率。所以，手機APP頗受用戶歡迎。可是，一些虛假的APP卻欺騙用戶錢財，損害用戶權益，成為詐騙工具，我們不能不防。



公眾對於陌生APP，歷來都非常謹慎小心——擔心虛假APP欺騙錢財；擔心冒牌APP侵犯隱私；還擔心它們傳播病毒。不過，對於一些國字號的APP，或者傍官方身份的APP，即便看起來有些陌生，民眾下載時也會放鬆警惕，特別是看到“高收益”“投資理財”等字樣時，誘惑力更大，似乎它的官方背景能多一份安全保障。但事實往往並非如此。



最近，工信部反詐專班就公布了一批虛假的“傍國”APP：比如“中華慈善總會”APP，比如“中國鄉村發展基金會”APP，比如“中國供銷合作社”APP，等等。這些“傍國”APP看似高大上，實則與其名稱中的機構毫無關係，而且涉詐風險極高，用戶需要謹慎再謹慎，切莫被忽悠收購了韭菜。其實，對於那些“傍國”APP來說，辨別它們的真偽非常簡單，只要與相關部門對質一下即可，但一些用戶偏偏因過於信任忽略查詢而入坑。



虛假“傍國”APP隱蔽性很高，容易讓用戶上當受騙，警方呼籲大家辨別真偽謹慎下載，這是應盡之責。可是，僅僅呼籲和警示，還不足以根治APP騙局。竊以為，我們應當對於包括“傍國”APP在內的所有虛假APP斬盡殺絕，杜絕後患。從這個角度看，需要相關政府部門齊心協力，徹底圍剿虛假“傍國”APP。

