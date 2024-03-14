中評社北京3月14日電／網評：醫美行業套路深，要避坑更要填坑



來源：東方網 作者：付彪



2024年醫美圈的問題被曝光比以往來得更早一些，2月23日晚，央視《焦點訪談》聚焦醫美直播行業的亂象，曝光了諸如虛假宣傳、誇大效果、誤導消費者等業內問題。隨後，抖音醫美直播全部被叫停。在2024年“3・15”國際消費者權益日到來之際，羊城晚報《健康周刊》針對醫美行業出現的一些亂象和套路，特別邀請行內資深專家做出提醒，引導消費者理性消費。（3月12日《羊城晚報》）



近年來，治理醫美亂象可謂大招頻出，但醫美亂象仍未得到根治。縱觀媒體梳理出的五類常見醫美行業亂象和套路，有的是陳年老“坑”，如發布虛假信息、合法產品違規使用、誘導過度治療等；有的是近幾年冒出的新“坑”，如採用“熟人”“朋友”介紹模式誘導、採用“團購”“免費體驗”方式引流等。現實中不少老“坑”新“坑”皆有，讓人防不勝防。消費者一旦入“坑”，不僅造成經濟損失，還可能“整容”不成變“毀容”。



其實，從法律法規上看，醫美行業的“坑”硬傷不少。比如，2021年市場監管總局依據《廣告法》《醫療廣告管理辦法》等法律法規制定的《醫療美容廣告執法指南》，明確對“九種情形”予以重點打擊，包括製造容貌焦慮，利用代言人為醫美做推薦、證明，宣傳診療效果或者對診療安全性、功效做保證性承諾。但在實踐中，不少醫美機構的宣傳很誘人，諸如發布整容前後的對比、誇大醫美效果等等，這些都很容易讓消費者入“坑”。



應該肯定，媒體邀請行內專家做出提醒，引導消費者理性消費、注意“避坑”，此舉必要，值得點贊。但積極主動、多方發力為消費者“填坑”，不讓消費者有入“坑”的風險，則更為重要。2023年5月，國家衛健委等11部門聯合發布《關於進一步加強醫療美容行業監管工作的指導意見》，對規範和促進醫美行業發展提出了一系列針對性舉措。為此，一方面，需要監管部門主動發力，加大對醫美市場及關聯領域的監管力度，及時處理投訴舉報，尤其對非法醫美機構、非法醫美醫生、非法醫美產品要全力圍剿，使其無處遁形。

