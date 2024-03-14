吳政忠：台灣已開始研發通訊衛星和火箭技術

台“國科會主委”吳政忠。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月14日電（記者 俞敦平)民進黨“立委”林宜瑾，也是教育及文化委員會的召集人，14日上午在質詢中提到，台灣自製的氣象衛星“獵風者”成功升空，不僅開啟了“國家”太空發展的新篇章，同時也為國際社會提供了重要的氣象資料。吳政忠則在答詢時透露，台灣已經開始研發通訊衛星和火箭技術，並計劃與民主友好國家合作進行月球和火星探測。



林宜瑾肯定“國家科學委員會”在太空關鍵技術發展上的努力，並指出太空科技發展面臨著國際情勢變化的挑戰，需要台灣迅速應對。“國科會主委”吳政忠回應說，台灣的“國家”規模與中國和美國不同，但仍會找到適當的時機進行科技發展。



林宜瑾表示，太空科技的發展是一項艱鉅的挑戰，需要隨著國際情勢的變化迅速應對。近期，俄羅斯正在研發太空核電站的消息，以及中國在2022年底全面建成的天宮太空站，以及其月球和火星探測計劃的進展，都顯示了太空科技競賽的激烈。印度也不甘落後，積極發展登月計劃和國造載人航天計劃，從而可見世界各國都在加強力量發展太空科技。



吳政忠回應認同林宜瑾的觀點，並提到自從2019年Elon Musk的Starlink計劃啟動後，台灣也積極跟進。他強調，雖然台灣的“國家”規模與中國和美國不同，但仍會找到適當的時機進行科技發展。吳政忠透露，台灣已經開始研發通訊衛星和火箭技術，並計劃與民主友好國家合作進行月球和火星探測。



林宜瑾進一步詢問關於台灣太空科技發展的長期計劃，特別是在低軌通訊衛星研製、“國家”發射場建設和人才培育方面的投資。她引用產經新聞報導，台灣有望在今年進入低軌衛星通訊時代，解決4G和5G覆蓋不全的問題，實現全台無死角通訊的目標。



吳政忠回應表示，短期內台灣可能不會立即建立自己的衛星網絡，但將持續與國際大廠如OneWeb、歐洲廠商以及美國的Starlink進行合作。長期來看，由於台灣是一個海島“國家”，擁有自己的衛星網絡至關重要，“國家”太空中心正在進行相關的研究和規劃。這些努力展現了台灣在太空科技領域的進步和對未來發展的承諾。