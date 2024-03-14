歐洲武器進口激增　美國軍工大發橫財

2015年11月4日，在西班牙薩拉戈薩舉行的陸空聯合作戰演習中，“阿帕奇”武裝直升機進入演習區域。（來源：新華社） 中評社北京3月14日電／據新華社報導，美國總統國家安全事務助理沙利文12日表示，美國將向波蘭提供一筆20億美元的外國軍事融資貸款，並向其出售96架“阿帕奇”武裝直升機等武器裝備。



受烏克蘭危機等因素影響，歐洲國家近年來從美國進口大量武器。根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所發布的最新報告，過去五年歐洲國家主要武器進口總量與前一個五年相比接近翻番，其中一半以上來自美國。分析人士指出，歐洲花了大價錢卻使自身深陷地緣政治和經濟困境，反而是美國軍工企業利用衝突賺了個盆滿鉢溢。



援烏負擔不斷加重



斯德哥爾摩國際和平研究所11日發布的報告顯示，2019年至2023年歐洲國家的主要武器進口數量比2014年至2018年增長94%。該研究所武器轉讓項目高級研究員彼得·韋澤曼說，增長原因是“訂購了許多高價值武器”，包括近800架戰鬥機和戰鬥直升機，未來歐洲武器進口或將繼續保持在較高水平。



烏克蘭危機爆發後，美國裹挾歐洲為烏克蘭提供大量軍事援助。根據此次發布的報告，烏克蘭成為過去五年歐洲最大的武器進口國和世界第四大武器進口國。



目前，美國援烏進展由於黨派矛盾等因素而減緩，歐洲逐漸成為軍援烏克蘭的“主力軍”。德國基爾世界經濟研究所近期發布的報告顯示，2022年2月至2023年12月，歐盟承諾的對烏軍援總額比美國還多。美國未來能否繼續軍援烏克蘭存在很大不確定性，歐盟對烏軍援需至少翻倍才能填補美國留下的空缺。



為了“接盤”援烏任務，歐洲勢必要加大防務支出。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利去年年底已明確表態，歐洲將加大防務投資。歐盟委員會主席馮德萊恩2月底也曾表示，歐盟正在努力設立烏克蘭援助基金，增籌50億歐元資金用來聯合採購烏克蘭所需武器。

