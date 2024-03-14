楊金龍：漲電價很怕連鎖性通膨　外食影響大

台央行總裁楊金龍接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）電價4月喊漲，是否會讓通膨雪上加霜的問題，台“中央銀行”總裁楊金龍今天在“立法院”財政委員會表示，“央行”很怕、很擔心會有連鎖性、預期性，他比較擔心通膨預期心理，若就實際影響，可能對外食及產業的用電大戶衝擊較大，但像科技業這些用電大戶，若有賺足夠利潤，也不見得會轉嫁。



“立法院”財政委員會今天邀請楊金龍率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告並備質詢。



中國國民黨“立委”林德福質詢時，關注電價調整對各行業價格調漲是否有連鎖效應？



楊金龍表示，直接影響一定會，間接效果企業成本增高，企業要轉嫁，要看力道如何？“央行”很怕、很擔心的是會有連鎖性、會有預期性，“央行”打通膨是預防通膨預期心理，我們非常注意。



至於個別反應哪些產業衝擊較大？楊金龍認為外食影響較大，有些產業像是電力用電大戶衝擊也會比較大，不過，像是科技業用電大戶，也不見得會轉嫁，因為有賺到足夠的利潤。



楊金龍也提到，電價會調多少的問題，據他瞭解，“經濟部”要看預算能補貼台電多少，是1000億還是1500億元。若是1500億，調漲幅度就會比較小。



林德福追問，這次電價調漲影響會比過去油價雙漲大嗎？



楊金龍說，就過去來看，衝擊應該不會很大，尤其這次提早討論，他是比較擔心通膨預期心理，就實際影響來看，也不一定如大家所擔心會一直調漲。