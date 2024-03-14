事故頻發　波音陷航空安全困境

這張拍攝於2月20日的視頻截圖顯示，美國聯合航空公司一架19日執飛舊金山至波士頓航班的波音757－200型客機機翼受損。（來源：新華社） 中評社北京3月14日電／據新華社報導，飛行中門塞（內嵌式應急門）脫落、引擎空中起火、起飛時輪胎掉落……近期美國波音公司陷入航空安全困境，不同型號客機發生安全事故，相關調查和審核也暴露出諸多問題。



美國媒體11日報導，美國聯邦航空局對波音737 MAX系列客機生產進行審核後發現多處問題。在89項審核內容中，有33項波音未通過，不少問題被歸類為未遵循既定製造工序、程序或操作說明，部分為質量控制記錄問題；波音機身供應商勢必銳航空系統公司在接受的13項審核內容中，7項存在問題，其中包括飛機門塞相關審核。



同在11日，一架從澳大利亞悉尼飛往新西蘭奧克蘭的波音787－9型客機在飛行中出現“技術故障”，機身劇烈晃動，造成至少50人受傷。由於涉事客機運營商拉塔姆航空公司總部位於智利，智利民航總局已表示會與新西蘭交通事故調查委員會合作調查這起事故。



今年以來，波音客機安全事故頻發。3月7日，美國聯合航空公司一架飛往日本大阪的波音777－200型客機從美國舊金山起飛時，左主起落架一個輪胎掉落。掉落的輪胎殘骸砸壞了機場員工停車場的幾輛汽車。3月4日，美聯航一架從美國休斯敦飛往邁爾斯堡的波音737客機起飛後不久因引擎起火被迫返航。2月19日，美聯航一架執飛舊金山至波士頓航班的波音757－200型客機因機翼受損備降丹佛國際機場。1月13日，日本全日空航空公司一架波音737客機在飛行途中駕駛艙前方玻璃出現裂痕，隨即返航……



波音在年初還發生了“掉門”事故。1月5日，美國阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客機起飛後不久，機艙側面一處門塞脫落。調查人員檢查後發現，4個本應將門塞固定到位的螺栓缺失。事故發生時距離該客機交付阿拉斯加航空公司僅約兩個月。此後，波音737 MAX 9型客機在美國和世界多地被迫停飛檢查，部分客機在檢查中暴露出部件鬆動等問題。



一系列安全事故加劇了人們對波音存在質量控制問題的擔憂。德新社日前報導說，波音公司2月份交付的波音737 MAX系列客機數量大幅減少，“在1月份的一次戲劇性事件後，這家飛機製造商目前面臨著改善質量控制的壓力”。

