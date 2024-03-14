海上救難　周美伍：兩岸不合作很多事難處理

台“海巡署長”周美伍（左)與防長邱國正。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月14日電（記者 黃筱筠）台官方搜救指揮中心14日清晨5時50分許接獲通報，一艘陸籍漁船“閩龍漁61222”於金門西南方15浬處（“海峽中線”以西37.2浬）自翻沉沒，船上6名陸籍船員落海。“海委會副主委”兼任“海巡署長”周美伍今天回應綠委質詢說，救生救難是我們任務之一，金廈水域是很狹窄的水域，如果兩岸雙方不能合作很多事情很難處理。



他強調，過去二十多年跟對方海事單位有溝通通聯機制，我們跟對方有溝通機制。因為發生事情我們第一時間能互通有無，他們派遣救援是哪些，我們派遣是哪些。今天水流有兩節流數，基本上潛水人員無法下去，“但是我們今天全力救援”，要求潛水人員綁上安全鎖盡力去救。現在最新回報陸船已經靠進我們東碇島，相信東碇守軍跟海巡會協力進到船艙去搜索。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“國防部”部長邱國正報告“面對中國大路常態化對我進入與威脅之影響與應處作為”，併請“國家安全”局、“海洋委員會”相關官員列席，並備質詢。



民進黨“立委”林楚茵質詢問到今天大陸漁船在金門海域翻覆的事件，周美伍表示，金門禁止、限制水域內有一艘陸船翻覆，希望我們提供救援，行使在禁止限制水域的陸船翻覆，立即派出線上艇立刻前往救援，之後再派出三艘，兩艘一百頓、一艘三十五噸，在上午7點20分陸續到達東碇水域，現在持續搜救中。一再查證最後跟福州救援單位通知我們是6位，我們海巡對海巡是對口單問資訊正確。



他表示。陸方已經救起兩個生還者、兩位死亡者，有一個是我們東碇守備部隊岸際去搜索，主觀判斷用高倍望遠鏡看是可以看到這些人，有一個在我們西南海域，我們守軍要下去，但是不幸沒有生命跡象，陸方搜救艦已經帶走，還有兩個人下落不明，我們準備有兩名潛水人員要下去船艙看。