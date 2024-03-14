澳門十三酒店全幢招標放售　市值24億

圖片來源：香港商報網 中評社香港3月14日電／香港商報網報導，仲量聯行獲委任為獨家代理，於3月6日起以招標形式放售位於澳門路環聯生填海區地段1石排灣馬路的十三酒店，截標日期為2024年4月5日（星期五）下午6時正。市場人士估計酒店市值約24億港元。



十三酒店為樓高22層的豪華酒店，總樓面面積約為94.4萬平方呎，設有199間客房，其中196間為奢華客房，面積介乎1800平方呎至5000平方呎，其餘3間為超豪華別墅型套房，住客均可乘搭私人電梯直達房間，樓面面積高達1萬平方呎。除了擁有特高樓底外，別墅型套房的裝潢設計華麗而考究，搭配奢華傢俱作點綴。



酒店設有健身中心和水療等休閒設施，以及停車場空間，可容納150輛汽車及40輛電單車。項目僅5分鐘車程即可直達橫琴口岸和金光大道，距離機場及港澳碼頭僅10分鐘車程，往來港珠澳大橋亦只需15分鐘車程。



仲量聯行澳門及珠海總經理唐偉樂表示，澳門統計暨普查局資料顯示，今年1月訪澳旅客數量高達280萬人次，按年增加一倍，而留宿旅客更按年攀升近七成至138萬人次，反映澳門旅遊業持續回暖，有望帶動本地消費及酒店住宿需求。是次放售的五星級酒店因其奢華設計與體驗而廣受矚目，加上項目四周交通網絡完善，尤其當僅距3分鐘車程的鐵路站建成後，使項目極具升值潛力，是次全棟放售更屬市場罕有難求，相信將備受買家及投資者青睞。