海南自由貿易港鼓勵類產業目錄擴容

2月10日拍攝的海南自貿港重點園區——海口復興城互聯網信息產業園（無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京3月14日電／據新華社報導，記者從海南省新聞辦13日舉行的新聞發布會獲悉，《海南自由貿易港鼓勵類產業目錄（2024年本）》已於近期正式印發，相比於《海南自由貿易港鼓勵類產業目錄（2020年本）》，目錄鼓勵範圍進一步擴大。



其中，海南產業發展亟需的文化旅遊、航空航天、生物醫藥、海上風電、專用汽車製造、通用設備製造、綠色建材生產等被正式列入鼓勵類產業。



據瞭解，海南自由貿易港鼓勵類產業目錄的發布，對支持海南重點產業發展、加快構建現代產業體系等方面起到重要作用。



實體經濟根基持續增強，產業發展質量不斷提升。自《海南自由貿易港鼓勵類產業目錄（2020年本）》發布以來，海南旅遊業、現代服務業、高新技術產業、熱帶特色高效農業等四大主導產業加快發展，其增加值占全省GDP比重從2019年的55.5%增長到2023年的62.4%。



經營主體活力不斷激發，優質經營主體加速集聚。政策執行以來，在剔除已享受小微企業優惠和高新技術企業優惠後，全省累計享受企業所得稅減按15%執行優惠政策的經營主體達4000餘戶次，占享惠企業比達33%左右，享惠政策面不斷擴大。



企業獲得感不斷增強，稅源根基更加牢固。在為企業減稅的同時，近年海南省企業所得稅稅收總額依然保持兩位數增長，企業所得稅占全省財政收入比重和全國企業所得稅比重持續提高。