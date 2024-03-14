世界腎臟日：專家建議關注腎臟早期篩查

（來源：新華社） 中評社北京3月14日電／據新華社報導，慢性腎臟病發病率高，是危害人類健康的重要公共衛生問題。3月14日是“世界腎臟日”，專家呼籲保護腎臟健康應重視早期篩查，主動預防，降低疾病風險。



青海省人民醫院腎內科副主任劉文花介紹，腎臟是人體重要的排毒器官，有強大的代償功能，當其受到輕度損害時，很多患者並未出現明顯症狀，病情容易被忽視。近年來，慢性腎臟病患病率呈上升趨勢，如不能及時有效診治，慢性腎臟病可能發展成為慢性腎功能不全，最終進展至終末期腎病。



據瞭解，造成腎臟過濾排毒功能減退的因素，主要是高血壓、高血糖、腎炎等，隨著生活方式的轉變，肥胖、高血脂、高尿酸等因素也成為導致慢性腎臟病的重要原因。專家表示，可以通過腎功能、尿常規、腎臟超聲等篩查腎臟疾病。對於有糖尿病、高血壓、腎臟病家族史、心血管疾病、高尿酸血症、肥胖、長期服用可能造成腎損害藥物等慢性腎臟病高風險人群，更應重視早期篩查。



“建議慢性腎臟病高風險人群每半年或一年進行一次尿常規、尿白蛋白與肌酐比值（ACR）和腎功能檢測。”劉文花說，慢性腎臟病的早期症狀主要有面部或下肢水腫、血尿、不明原因的乏力等，除了重視早期篩查，建議培養健康的生活習慣，適當運動，保持合適體重，控制血壓、血糖，並在醫生指導下規範服用藥物，切勿濫用可能損傷腎臟的藥品。